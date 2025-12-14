خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل شرکت آبفای البرز خبر داد؛

انتقال پساب تصفیه‌خانه فاضلاب کرج به اشتهارد / تأمین آب صنایع آب‌بر بدون برداشت از منابع زیرزمینی

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز از قرار گرفتن طرح انتقال بخشی از پساب بهداشتی تصفیه‌خانه فاضلاب کرج به شهرستان اشتهارد خبر داد و گفت که این طرح با هدف تأمین آب صنایع و مدیریت پایدار منابع آبی در دستور کار دستگاه‌های اجرایی استان است.

به گزارش ایلنا از البرز، حمیدرضا نامداری با اشاره به بازدید مجتبی عبداللهی استاندار البرز از تصفیه‌خانه فاضلاب کرج اظهار کرد: در این بازدید، روند فعالیت مدول‌های اول و دوم تصفیه‌خانه، مراحل تصفیه فاضلاب، فرآیند تولید پساب بهداشتی و نحوه بازچرخانی آب به‌طور کامل تشریح و بررسی شد.

وی افزود: با تأکید استاندار البرز، اجرای طرح انتقال بخشی از پساب بهداشتی این تصفیه‌خانه به شهرستان اشتهارد با هدف رفع نیاز آبی صنایع آب‌بر مستقر در منطقه، در دستور کار فرمانداری‌های کرج و اشتهارد و همچنین دستگاه‌های اجرایی و متولی قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز تصریح کرد: اجرای این طرح ضمن تأمین آب مورد نیاز واحدهای صنعتی فعال، نقش مؤثری در حفظ منابع آبی، کاهش تنش آبی موجود و جلوگیری از برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی خواهد داشت.

نامداری خاطرنشان کرد: بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب بهداشتی، یکی از راهبردهای اساسی برای تأمین پایدار آب شرب مشترکان و مدیریت مصرف آب در شرایط کم‌آبی استان البرز به شمار می‌رود.

انتهای پیام/
