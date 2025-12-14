به گزارش ایلنا از البرز، حمیدرضا نامداری با اشاره به بازدید مجتبی عبداللهی استاندار البرز از تصفیه‌خانه فاضلاب کرج اظهار کرد: در این بازدید، روند فعالیت مدول‌های اول و دوم تصفیه‌خانه، مراحل تصفیه فاضلاب، فرآیند تولید پساب بهداشتی و نحوه بازچرخانی آب به‌طور کامل تشریح و بررسی شد.

وی افزود: با تأکید استاندار البرز، اجرای طرح انتقال بخشی از پساب بهداشتی این تصفیه‌خانه به شهرستان اشتهارد با هدف رفع نیاز آبی صنایع آب‌بر مستقر در منطقه، در دستور کار فرمانداری‌های کرج و اشتهارد و همچنین دستگاه‌های اجرایی و متولی قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز تصریح کرد: اجرای این طرح ضمن تأمین آب مورد نیاز واحدهای صنعتی فعال، نقش مؤثری در حفظ منابع آبی، کاهش تنش آبی موجود و جلوگیری از برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی خواهد داشت.

نامداری خاطرنشان کرد: بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب بهداشتی، یکی از راهبردهای اساسی برای تأمین پایدار آب شرب مشترکان و مدیریت مصرف آب در شرایط کم‌آبی استان البرز به شمار می‌رود.

