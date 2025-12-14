هشدار آبفا همدان درباره هدایت آب باران به شبکه فاضلاب
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان با تأکید بر اینکه شبکه فاضلاب صرفاً برای جمعآوری فاضلاب خانگی طراحی شده است، گفت: هدایت آبهای سطحی به داخل منهولهای فاضلاب در زمان بارندگی، موجب ورود حجمی بیش از ظرفیت شبکه شده و در نهایت به گرفتگی شبکه و پسزدگی فاضلاب در برخی منازل منجر میشود.
به گزارش ایلنا از همدان، فرهاد بختیاریفر اظهار کرد: با توجه به بارندگیهای اخیر، از شهروندان محترم درخواست میشود از هدایت آبهای سطحی ناشی از بارندگی به داخل منهولهای فاضلاب خودداری کنند. ورود این آبها باعث میشود حجمی بیش از ظرفیت طراحیشده وارد شبکه فاضلاب شود که در نهایت منجر به گرفتگی شبکه و بروز پسزدگی فاضلاب در منازل میشود.
بختیاریفر با بیان اینکه شبکه جمعآوری فاضلاب بر اساس استانداردهای فنی و نظر مشاوران پروژه، فقط برای جمعآوری فاضلاب خانگی طراحی و اجرا شده است، تصریح کرد: متأسفانه ورود آبهای سطحی از کانیووها و جویهای حاشیه خیابانها در زمان بارندگی، موجب کاهش ظرفیت تخلیه لولهها شده و در برخی موارد، حجم مازاد ایجادشده از طریق انشعابها باعث پسزدگی فاضلاب در منازل مشترکان میشود.
وی خاطرنشان کرد: در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۱ آذرماه، تعداد ۳۵۹ مورد گرفتگی شبکه فاضلاب در سطح استان به ثبت رسیده که از این تعداد، ۲۹۳ مورد مربوط به شهر همدان بوده است. همچنین ۲۲ مورد پسزدگی فاضلاب منازل گزارش شده که ۱۷ مورد آن در شهر همدان رخ داده است. این وضعیت علاوه بر ایجاد مشکلات بهداشتی برای شهروندان، خسارات قابل توجهی به تأسیسات فاضلاب وارد میکند.
بختیاریفر توضیح داد: اگرچه رفع پسزدگی فاضلاب منازل در مواردی که منشأ آن ورود آبهای سطحی است، جزو وظایف ذاتی شرکت آب و فاضلاب محسوب نمیشود و این شرکت در بروز آن مقصر نیست، اما به منظور رفاه حال شهروندان و کمک به حل مشکلات پیشآمده، اقدامات لازم از سوی شرکت آب و فاضلاب انجام میشود و همکاری و همراهی شهروندان در جلوگیری از ورود آبهای سطحی به شبکه فاضلاب، نقش مؤثری در پیشگیری از بروز این مشکلات دارد.