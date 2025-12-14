به گزارش ایلنای گلستان، علی رضا نورانی اظهارکرد: تولید پنبه یکی از ارکان مهم بخش کشاورزی در استان گلستان و کشور است. برای رسیدن به خودکفایی در این حوزه، باید از تمامی ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم و با توجه به شرایط آب و هوایی و منابع آبی، اقدامات مؤثری برای بهبود بهره‌وری انجام دهیم.

وی افزود: در برنامه‌ریزی‌های استانی و ملی، می‌بایست تمامی موانع و چالش‌های موجود را شناسایی کرده و بر اساس آن‌ها برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهیم. برای دستیابی به خودکفایی در تولید پنبه، باید به‌طور جدی به ارتقای سطح زیرکشت و بهبود بهره‌وری توجه کنیم. استفاده از فناوری‌های نوین آبیاری و مکانیزاسیون در تمامی مراحل کشت، از کاشت تا برداشت، می‌تواند به افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها کمک کند.

وی گفت: علاوه بر این، باید برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای بهبود وضعیت اراضی کشاورزی انجام دهیم و با تقویت آموزش و حمایت از کشاورزان، زمینه را برای استفاده بهینه از منابع آبی و خاکی فراهم سازیم.

وی ادامه داد: ضروری است که با ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف، سیاست‌های حمایتی از جمله تأمین تجهیزات مکانیزه و تسهیلات مناسب برای کشاورزان را عملیاتی کنیم تا در نهایت بتوانیم به خودکفایی در تولید پنبه دست یابیم.

