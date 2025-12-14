به گزارش ایلنا از تالش، سردار حسین حسن پور با اشاره به دریافت خبر تصرف زمین‌های ملی در شهرستان تالش گفت: ماموران انتظامی ضمن هماهنگی قضائی به همراه کارشناسان اداره منابع طبیعی به محل‌های اعلامی اعزام شدند.

وی افزود: در بازدید مشخص شد متصرفان ۸ قطعه زمین ملی به مساحت ۲۳ هزار و ۵۳۴ متر مربع را تصرف کرده و به صورت غیرقانونی به وسیله سیم‌خاردار و فنس محصور کرده‌اند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به معرفی متهمان این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی گفت: این مقدار زمین در همین منطقه به قیمت ۲۶ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

