رفع تصرف بیش از ۲۳ هزار مترمربع از زمین‌های ملی در تالش

فرمانده انتظامی گیلان از رفع تصرف ۸ قطعه زمین ملی به وسعت ۲۳ هزار و ۵۳۴ مترمربع در شهرستان تالش خبر داد.

به گزارش ایلنا از تالش، سردار حسین حسن پور با اشاره به دریافت خبر تصرف زمین‌های ملی در شهرستان تالش گفت: ماموران انتظامی ضمن هماهنگی قضائی به همراه کارشناسان اداره منابع طبیعی به محل‌های اعلامی اعزام شدند.

وی افزود: در بازدید مشخص شد متصرفان ۸ قطعه زمین ملی به مساحت ۲۳ هزار و ۵۳۴ متر مربع را تصرف کرده و به صورت غیرقانونی به وسیله سیم‌خاردار و فنس محصور کرده‌اند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به معرفی متهمان این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی گفت: این مقدار زمین در همین منطقه به قیمت ۲۶ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

 

