خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس اتاق اصناف مرکز فارس:

نمایشگاه های عرضه کالا ویژه شب یلدا در شیراز افتتاح شد

نمایشگاه های عرضه کالا ویژه شب یلدا در شیراز افتتاح شد
کد خبر : 1726974
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس از برپایی نمایشگاه عرضه کالاها و اقلام مورد نیاز شب یلدا در باغ جنت و پارک آزادی شیراز خبر داد.

به گزارش ایلنا، حجت جوانمردی، هدف از برپایی دو نمایشگاه عرضه کالا ویژه شب یلدا در شیراز در باغ جنت و پارک آزادی را تنظیم بازار با عرضه کالاها و اقلام مورد نیاز شب یلدا و رفاه مردم عنوان کرد و گفت: ۱۳۰ غرفه در این دو نمایشگاه فعال هستند و به عرضه کالاهای مورد نیاز شب یلدا می پردازند.

جوانمردی از اعضای کمیته برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم کالای اصناف به ویژه اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، فرمانداری شیراز، شهرداری شیراز، اداره کل تعزیرات حکومتی استان فارس، اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی فارس، نمایشگاه دائمی بین المللی شیراز و سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر فارس که در برپایی نمایشگاه های اتاق اصناف مرکز استان و ارتقاء اعتماد مردمی به نمایشگاه ها نقش موثری دارند نیز تقدیر و تشکر ویژه به عمل آورد و  از مردم جهت بازدید از این دو نمایشگاه که از شب میلاد حضرت زهرا(س) برپا شده اند و تا شب یلدا برپا خواهند بود، دعوت به عمل آورد.

وی در پایان با بیان اهمیت نظارت و بازرسی در فروش های فوق العاده و نمایشگاه های اصناف افزود: بازرسان اتاق اصناف مرکز استان فارس نیز بر این نمایشگاه ها نظارت کامل دارند و شماره ۳۲۳۴۰۰۰۰ نیز جهت دریافت هر گونه گزارش و شکایات در نظر گرفته شده است.

 سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز نیز در مراسم افتتاح این نمایشگاه ها به افزایش تقاضا برای خرید اقلام مرتبط با شب یلدا در ایام کنونی اشاره کرد و گفت: بر همین اساس و با هدف رفاه شهروندان با یک هم افزایی مطلوب، شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز و اتاق اصناف مرکز استان فارس برای برپایی نمایشگاه ها در بوستان جنت و پارک آزادی اقدام ورزیده اند.

سجاد خلیلی،ادامه داد: در همین راستا نیز جلسه تخصصی با نمایندگان بازارچه‌ها و بهره‌برداران با محوریت نوع و حجم تأمین اقلام پرمصرف، اجرای تخفیف‌های مناسب، ایجاد نظم در تحویل بار، کنترل کیفیت محموله‌ها و نظارت مستمر بر قیمت‌ها برگزار شده است.

خلیلی با تاکید بر استقبال شهروندان از این نمایشگاه ها نیز عنوان کرد: در این نمایشگاه ها، اعمال تخفیف‌های ویژه شب یلدا در برخی اقلام، همچون انواع میوه‌های پرمصرف، هندوانه، انار، سیب و خشکبار در نظر گرفته شده است و هدف ما این است که شهروندان شیراز خرید شب یلدای خود را با آرامش، اطمینان و رضایت کامل انجام دهند.

رییس کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز نیز ضمن حضور در آیین افتتاح این نمایشگاه ها همزمان با میلاد باسعادت حضرت فاطمه(س)، همراهی شهرداری و اصناف برای تأمین اقتصادی نیاز خانواده‌ها را در مناسبت های ملی و مذهبی ارج نهاد و گفت: در این نمایشگاه ها شاهد تنوع محصول، کیفیت کنترل‌شده، قیمت‌های منصفانه و نظارت مستمر هستیم.

مسعود زارعی از شهروندان دعوت کرد از نمایشگاه های ویژه روز مادر و شب یلدا که در باغ جنت و پارک آزادی شیراز برپا شده اند، بازدید کنند و این نمایشگاه ها را اقدامی موثر در حمایت از حقوق مصرف کننده نیز دانست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری