به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی یونسی، عصر شنبه در جلسه شورای اداری مازندران با اشاره به بحران آتش‌سوزی در منطقه الیت از تمامی نیروهای امدادی، مقامات اجرایی و مردم بومی تقدیر و تشکر کرد و گفت: هم‌افزایی و همکاری تمامی ارکان اجرایی و مردمی در مهار آتش‌سوزی الیت نقش بسزایی داشت و از تلفات جانی جلوگیری کرد.

وی از حضور مستمر محمدی، رئیس بحران استان، و سایر مسئولان در محل وقوع حادثه تقدیر کرد.

استاندار مازندران با اشاره به حمایت‌های همه‌جانبه دولت و مقامات عالی‌رتبه کشور، افزود: تمام امکانات مورد نیاز در اختیار ما قرار گرفت و این همکاری‌ها موجب شد تا بحران آتش‌سوزی به خوبی مدیریت شود.

وی از هیئت دولت و رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما به خاطر پوشش خبری مناسب قدردانی کرد و اظهار داشت: پوشش رسانه‌ای صحیح، مانع از بهره‌برداری سوء سرویس‌های بیگانه از بحران شد.

یونسی به بحران بیماری آنفلوآنزا در استان اشاره کرد و گفت: با توجه به شیوع این بیماری، تصمیم به تعطیلی مدارس از روز شنبه گرفته شد. این تصمیم به‌موقع کمک کرد تا از افزایش مرگ و میر در استان جلوگیری شود.

وی افزود: تیم‌های پزشکی، اورژانس و دانشگاه‌های علوم پزشکی استان همکاری خوبی در مقابله با این بحران داشتند که نتیجه آن کاهش چشمگیر مرگ و میر و کنترل بیماری بود.

استاندار مازندران همچنین به دستگیری‌های اخیر در یکی از شهرهای استان اشاره کرد و از جامعه اطلاعاتی، دستگاه‌های امنیتی و قوه قضائیه برای مقابله با فساد و پاکسازی سیستم اجرایی قدردانی کرد.

یونسی تاکید کرد: خط قرمز ما پاک نهاد بودن و پاک سرشت بودن است.

وی از فرمانداران، بخشداران، معاونان و تمامی مدیران اجرایی استان که در این بحران‌ها همکاری کرده‌اند، تقدیر و تشکر کرد و بر ادامه روند هم‌افزایی و هم‌دلی در مواجهه با چالش‌های آتی تأکید کرد.

استاندار مازندران به پیشرفت پروژه‌های حمل و نقل استان اشاره کرد و گفت: با توجه به مشکلات ترافیکی طولانی مدت، به‌ویژه ترافیک سه تا هفت ساعته که مردم با آن مواجه بودند، اقداماتی همچون به بهره‌برداری رساندن پروژه‌های راه‌سازی در هفته دولت و بازگشایی مسیر کندوان در حال انجام است. این اقدامات به‌زودی موجب کاهش ترافیک و تسهیل حمل و نقل در استان خواهند شد.

وی به توسعه بندر امیرآباد به‌عنوان یک منطقه آزاد اقتصادی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر مذاکرات با کشورهای خارجی برای توسعه این بندر آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود با تصویب منطقه آزاد، ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی استان به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد.

یونسی با اشاره به پیگیری‌های مستمر برای رفع مشکلات زیرساختی استان، گفت: این پروژه‌ها از جمله توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ اقتصادی همچون منطقه آزاد، به‌طور جدی در حال پیگیری است و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد اثرات مثبت آن‌ها در زندگی مردم باشیم.

استاندار مازندران همچنین از برنامه‌های مدون و هماهنگ‌سازی‌شده که توسط مدیران و فرمانداران استان تدوین شده، تشکر کرد و از همه مدیران اجرایی خواست که با تلاش مضاعف به‌ویژه در پروژه‌های توسعه‌ای، نقش خود را در رشد استان ایفا کنند.

انتهای پیام/