استاندار مازندران:

همکاری همه‌جانبه مسئولان و مردم مانع از وقوع فاجعه جانی در بحران‌های اخیر شد

همکاری همه‌جانبه مسئولان و مردم مانع از وقوع فاجعه جانی در بحران‌های اخیر شد
استاندار مازندران با قدردانی از همکاری همه‌جانبه مسئولان و مردم از مهار بحران‌های آتش‌سوزی و آنفلوآنزا در استان بدون وقوع تلفات جانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی یونسی، عصر شنبه در جلسه شورای اداری مازندران با اشاره به بحران آتش‌سوزی در منطقه الیت از تمامی نیروهای امدادی، مقامات اجرایی و مردم بومی تقدیر و تشکر کرد و گفت: هم‌افزایی و همکاری تمامی ارکان اجرایی و مردمی در مهار آتش‌سوزی الیت نقش بسزایی داشت و از تلفات جانی جلوگیری کرد.

وی از حضور مستمر محمدی، رئیس بحران استان، و سایر مسئولان در محل وقوع حادثه تقدیر کرد.

استاندار مازندران با اشاره به حمایت‌های همه‌جانبه دولت و مقامات عالی‌رتبه کشور، افزود: تمام امکانات مورد نیاز در اختیار ما قرار گرفت و این همکاری‌ها موجب شد تا بحران آتش‌سوزی به خوبی مدیریت شود.

وی از هیئت دولت و رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما به خاطر پوشش خبری مناسب قدردانی کرد و اظهار داشت: پوشش رسانه‌ای صحیح، مانع از بهره‌برداری سوء سرویس‌های بیگانه از بحران شد.

یونسی به بحران بیماری آنفلوآنزا در استان اشاره کرد و گفت: با توجه به شیوع این بیماری، تصمیم به تعطیلی مدارس از روز شنبه گرفته شد. این تصمیم به‌موقع کمک کرد تا از افزایش مرگ و میر در استان جلوگیری شود.

 وی افزود: تیم‌های پزشکی، اورژانس و دانشگاه‌های علوم پزشکی استان همکاری خوبی در مقابله با این بحران داشتند که نتیجه آن کاهش چشمگیر مرگ و میر و کنترل بیماری بود.

استاندار مازندران همچنین به دستگیری‌های اخیر در یکی از شهرهای استان اشاره کرد و از جامعه اطلاعاتی، دستگاه‌های امنیتی و قوه قضائیه برای مقابله با فساد و پاکسازی سیستم اجرایی قدردانی کرد.

یونسی تاکید کرد: خط قرمز ما پاک نهاد بودن و پاک سرشت بودن است.

وی از فرمانداران، بخشداران، معاونان و تمامی مدیران اجرایی استان که در این بحران‌ها همکاری کرده‌اند، تقدیر و تشکر کرد و بر ادامه روند هم‌افزایی و هم‌دلی در مواجهه با چالش‌های آتی تأکید کرد.

استاندار مازندران به پیشرفت پروژه‌های حمل و نقل استان اشاره کرد و گفت: با توجه به مشکلات ترافیکی طولانی مدت، به‌ویژه ترافیک سه تا هفت ساعته که مردم با آن مواجه بودند، اقداماتی همچون به بهره‌برداری رساندن پروژه‌های راه‌سازی در هفته دولت و بازگشایی مسیر کندوان در حال انجام است. این اقدامات به‌زودی موجب کاهش ترافیک و تسهیل حمل و نقل در استان خواهند شد.

وی به توسعه بندر امیرآباد به‌عنوان یک منطقه آزاد اقتصادی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر مذاکرات با کشورهای خارجی برای توسعه این بندر آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود با تصویب منطقه آزاد، ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی استان به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد.

یونسی با اشاره به پیگیری‌های مستمر برای رفع مشکلات زیرساختی استان، گفت: این پروژه‌ها از جمله توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ اقتصادی همچون منطقه آزاد، به‌طور جدی در حال پیگیری است و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد اثرات مثبت آن‌ها در زندگی مردم باشیم.

استاندار مازندران همچنین از برنامه‌های مدون و هماهنگ‌سازی‌شده که توسط مدیران و فرمانداران استان تدوین شده، تشکر کرد و از همه مدیران اجرایی خواست که با تلاش مضاعف به‌ویژه در پروژه‌های توسعه‌ای، نقش خود را در رشد استان ایفا کنند.

