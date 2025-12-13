خبرگزاری کار ایران
سه شهروند گچسارانی دچار گاز گرفتگی شدند

رئیس اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد از وقوع حادثه گازگرفتگی برای سه شهروند گچسارانی در این استان خبرداد.

به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، "پرویز غفارفرد" به رسانه ها  گفت: بلافاصله پس از دریافت تماس صبحگاهی امروز شنبه بیست دوم آذرماه با مرکز پیام اورژانس ۱۱۵، پایگاه ۲ شهری گچساران به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: در این حادثه سه نفر با سنین ۶۵، ۵۵ و ۳۱ سال پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، جهت بررسی‌های تکمیلی به بیمارستان شهید رجایی گچساران منتقل و خوشبختانه حال عمومی هر سه بیمار مساعد گزارش شده است.

رئیس اورژانس ۱۱۵  استان کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر جلوگیری از تکرار حوادث مشابه، از شهروندان خواست نسبت به ایمنی وسایل گرمایشی، تهویه مناسب فضا‌های بسته و رعایت هشدار‌های اعلام‌شده توجه بیشتری داشته تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

به گزارش ایلنا، از ابتدای آذرماه امسال تا امروز بیست دوم آذرماه ۱۴۰۴، تاکنون ۳۰ مورد مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در استان کهگیلویه و بویراحمد ثبت شده است.

