مدیر کل میراث فرهنگی لرستان خبر داد؛
ثبت الیگودرز بهعنوان شهر ملی "چوقابافی
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان از ثبت شهرستان الیگودرز بهعنوان شهر ملی "چوقابافی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عطا حسنپور روز شنبه بیست و دوم آذر ماه در نشست با خبرنگاران، با اشاره به پیگیری نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی طی سالهای اخیر در جهت ثبت الیگودرز بهعنوان شهر ملی چوقابافی. اظهار کرد: تاکنون تنها شهر بروجرد به نام شهر ملی ورشوسازی در لرستان ثبت شده بود و ثبت الیگودرز بهعنوان دومین شهر ملی استان، افتخاری بزرگ برای جامعه هنری و مردم لرستان به شمار میرود.
وی با اشاره به اینکه ثبت شهرهای ملی صنایعدستی در کشور بهندرت و معمولا سالانه یک یا ۲ مورد انجام میشود عنوان کرد: ثبت ملی الیگودرز به عنوان شهر چوقابافی با همراهی مسئولان و همراهی جامعه هنری محقق شده است.
حسنپور ادامه داد: یکی از مهمترین شاخصهای ثبت ملی الیگودرز حضور پررنگ زنان بهویژه زنان سرپرست خانوار و همچنین تمرکز بالای جامعه عشایری در این شهرستان است بهگونهای که بیشترین کارگاههای بافت در میان مناطق بختیارینشین استان در الیگودرز فعالیت دارند.
وی با اشاره به جایگاه قوم بزرگ بختیاری در این منطقه بیان کرد: این قوم ریشهدار همواره در بزنگاههای مهم تاریخی از جمله دوران دفاع مقدس نقشآفرینی موثری داشته است و امروز نیز در حفظ و تداوم صنایعدستی استان سهم قابلتوجهی دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان گفت: در راستای ثبت ملی الیگودرز به عنوان شهر چوقابافی ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار تبصره ۱۵ برای رونق اشتغال در حوزه صنایعدستی استان اختصاص یافته است.