افزایش ۱۶ درصدی صید ماهیان استخوانی در گیلان

به گزارش ایلنا، علی‌اصغر داداش‌پور روز شنبه گفت: از اواخر مهرماه امسال تاکنون بیش از ۴۶۵ تن انواع ماهیان استخوانی در گیلان صید شد،این مقدار در مدت مشابه سال قبل ۴۰۳ تن بوده است.

وی ترکیب صید را ۶۷ درصد کفال، ۳۱ درصد ماهی سفید و ۲ درصد سایر گونه ها عنوان کرد و افزود: شرایط مساعد آب‌وهوایی و حرکت ماهیان به سمت سواحل از دلایل افزایش صید بوده‌است.

مدیرکل شیلات گیلان ارزش ناخالص این مقدار صید را ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این امر می‌تواند تاثیر بسزایی در بهبود معیشت جامعه صیادی داشته باشد.

داداش‌پور تاکید کرد: شیلات گیلان با بهره گیری از سه مرکز حفظ و بازسازی ذخایر آبزیان در استان بدنبال حفظ ماهیان در دریای خزر است و در راستای عمل به این وظیفه تکثیر، پرورش و رهاسازی بچه‌ماهیان دریای خزر را در دستور کار قرار داده تا شرایط را برای صید در سالهای آینده حفظ کند.

وی افزود: چهار هزار صیاد گیلانی در اواخر مهرماه فعالیت خود را در نوار ساحلی از آستارا تا چابکسر شروع کرده و صید را تا اواسط فروردین ماه ادامه می دهند.

گیلان از کانون‌های صیادی در شمال کشور است و ۴۶ شرکت تعاونی پره در ۳۰۰ کیلومتر آب های ساحلی این استان به صید ماهی می‌پردازند.

روش صید پره، شیوه‌ای است که در آن تور آماده به کمک یک کرجی بصورت نیم‌دایره در فاصله مشخصی از ساحل تا عمق ۱۴ متری دریا پهن می‌شود.

تور مورد استفاده از ۱۱ تکه پره با اندازه‌های مختلف به هم‌دوخته، تشکیل شده و کشش و جمع کردن تور در گذشته توسط نیروی انسانی و در حال حاضر با استفاده از نیروی تراکتور انجام می‌شود.

