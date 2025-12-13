گرگان میزبان اختتامیه المپیاد ورزشی بانوان کارگری استان گلستان

به گزارش ایلنای گلستان، در این رقابت‌ها، ورزشکاران منتخب استان در رشته‌های بسکتبال، داژبال، تنیس روی میز، آمادگی جسمانی و دارت به رقابت پرداختند و در پایان به نفرات برتر جوایز و حکم قهرمانی اهدا شد.

ایوب هلاکو، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان، در مراسم پایانی این جشنواره ورزشی با اشاره به اهمیت توسعه ورزش در میان بانوان کارگر گفت: ورزش علاوه بر ارتقای سلامت جسم و روح، زمینه‌ساز تقویت روحیه کار جمعی و همبستگی اجتماعی است. امیدواریم بانوان کارگر گلستانی در هشتمین دوره المپیاد ورزشی کارگران کشور نیز با موفقیت بدرخشند.

این مراسم با حضور جمعی از مسئولان استانی و مدیران دستگاه‌های اجرایی همراه بود و شور و نشاط بانوان کارگر جلوه‌ای از توانمندی و همدلی آنان را به نمایش گذاشت.

