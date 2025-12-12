خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی انتظامی لرستان خبر داد؛

پلمب ۱۸ کافه رستوران و قهوه‌خانه سنتی متخلف در شهرستان خرم‌آباد

پلمب ۱۸ کافه رستوران و قهوه‌خانه سنتی متخلف در شهرستان خرم‌آباد
کد خبر : 1726466
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی انتظامی لرستان از پلمب ۱۸ کافه رستوران و قهوه‌خانه سنتی متخلف در شهرستان خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرگرد نصیر کوهزادی روز جمعه بیست و یکم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های نظارتی و با اشراف اطلاعاتی پلیس و در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی برعدم رعایت مقررات و ضوابط صنفی و نیز برخی هنجارشکنی‌ها، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی طی هفته گذشته بازدیدهای گسترده‌ای از واحدهای صنفی در سطح شهرستان خرم‌آباد انجام دادند. 

وی افزود: در نتیجه این بازدیدها، تعداد ۱۸ واحد صنفی متخلف شامل کافه رستوران و قهوه‌خانه‌های سنتی و سایر صنوف مرتبط به دلیل تخلفات متعدد از جمله‌عدم رعایت قوانین و مقررات صنفی، نداشتن مجوزهای لازم و بعضاً ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی، پلمب شدند. 

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی انتظامی لرستان با تقدیر از همکاری و مشارکت مؤثر شهروندان در گزارش تخلفات و یاری‌رساندن به پلیس در اجرای قانون، تصریح کرد: پلیس ضمن حمایت از صنوف قانون‌مدار، با متخلفان و بی‌توجهان به مقررات برابر قانون برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد کرد. 

سرگرد کوهزادی به صاحبان واحدهای صنفی هشدار داد تا ضمن رعایت دقیق ضوابط قانونی و اخلاقی، از هرگونه اقدامی که موجب اخلال در نظم عمومی و نارضایتی شهروندان شود، خودداری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری