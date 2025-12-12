رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی انتظامی لرستان خبر داد؛
پلمب ۱۸ کافه رستوران و قهوهخانه سنتی متخلف در شهرستان خرمآباد
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی انتظامی لرستان از پلمب ۱۸ کافه رستوران و قهوهخانه سنتی متخلف در شهرستان خرمآباد خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرگرد نصیر کوهزادی روز جمعه بیست و یکم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای اجرای طرحهای نظارتی و با اشراف اطلاعاتی پلیس و در پی دریافت گزارشهای مردمی مبنی برعدم رعایت مقررات و ضوابط صنفی و نیز برخی هنجارشکنیها، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی طی هفته گذشته بازدیدهای گستردهای از واحدهای صنفی در سطح شهرستان خرمآباد انجام دادند.
وی افزود: در نتیجه این بازدیدها، تعداد ۱۸ واحد صنفی متخلف شامل کافه رستوران و قهوهخانههای سنتی و سایر صنوف مرتبط به دلیل تخلفات متعدد از جملهعدم رعایت قوانین و مقررات صنفی، نداشتن مجوزهای لازم و بعضاً ایجاد ناهنجاریهای اجتماعی، پلمب شدند.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی انتظامی لرستان با تقدیر از همکاری و مشارکت مؤثر شهروندان در گزارش تخلفات و یاریرساندن به پلیس در اجرای قانون، تصریح کرد: پلیس ضمن حمایت از صنوف قانونمدار، با متخلفان و بیتوجهان به مقررات برابر قانون برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد کرد.
سرگرد کوهزادی به صاحبان واحدهای صنفی هشدار داد تا ضمن رعایت دقیق ضوابط قانونی و اخلاقی، از هرگونه اقدامی که موجب اخلال در نظم عمومی و نارضایتی شهروندان شود، خودداری کنند.