مردم تا اطلاع ثانوی از تردد غیرضروری در محورهای چهارمحال و بختیاری خودداری کنند / همراه داشتن زنجیرچرخ در همه محورها الزامی است
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای چهارمحال و بختیاری با اعلام بارش شدید برف در تمامی محورهای استان از شهروندان خواست تا از تردد غیرضروری خودداری کرده، رانندگان حتماً زنجیرچرخ همراه داشته باشند و در صورت نیاز با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.
به گزارش ایلنا، سعید خدابخشی عصر امروز اظهار کرد: بارش شدید برف در کلیه محورهای استان باعث لغزندگی شدید جادهها و کاهش دید افقی شده است، از همه شهروندان درخواست میکنیم تا اطلاع ثانوی از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و رانندگانی که مجبور به تردد هستند، حتماً زنجیرچرخ همراه داشته باشند.
وی افزود: تیمهای راهداری و گشتهای عملیاتی و راهداران در حال برف روبی و بازگشایی مسیرها هستند و مسیرها به صورت لحظهای رصد میشوند. در صورت بروز مشکل یا نیاز به اطلاعات جادهای، شهروندان میتوانند با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند تا راهنمایی و کمک دریافت کنند.
خدابخشی با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی تصریح کرد: رعایت اصول ایمنی، مجهز بودن به تجهیزات زمستانی و همراه داشتن زنجیرچرخ، مهمترین عامل پیشگیری از حوادث رانندگی در شرایط برفی است.