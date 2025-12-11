مردم تا اطلاع ثانوی از تردد غیرضروری در محورهای چهارمحال و بختیاری خودداری کنند / همراه داشتن زنجیرچرخ در همه محورها الزامی است

به گزارش ایلنا، سعید خدابخشی عصر امروز اظهار کرد: بارش شدید برف در کلیه محورهای استان باعث لغزندگی شدید جاده‌ها و کاهش دید افقی شده است، از همه شهروندان درخواست می‌کنیم تا اطلاع ثانوی از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و رانندگانی که مجبور به تردد هستند، حتماً زنجیرچرخ همراه داشته باشند.

وی افزود: تیم‌های راهداری و گشت‌های عملیاتی و راهداران در حال برف روبی و بازگشایی مسیرها هستند و مسیرها به صورت لحظه‌ای رصد می‌شوند. در صورت بروز مشکل یا نیاز به اطلاعات جاده‌ای، شهروندان می‌توانند با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند تا راهنمایی و کمک دریافت کنند.

خدابخشی با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی تصریح کرد: رعایت اصول ایمنی، مجهز بودن به تجهیزات زمستانی و همراه داشتن زنجیرچرخ، مهم‌ترین عامل پیشگیری از حوادث رانندگی در شرایط برفی است.

انتهای پیام/