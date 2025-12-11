خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سالمندان فرزانگان شیراز هم صدای سراسر کشور نهال امید کاشتند

سالمندان فرزانگان شیراز هم صدای سراسر کشور نهال امید کاشتند
کد خبر : 1726184
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن، آیین ملی درختکاری با حضور اعضای شورای معاونین اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس و مشارکت بهزیستی شهرستان شیراز در مرکز سرای سالمندان پویا فرزانگان برگزار شد.

به گزارش ایلنا، این مراسم که در چارچوب پویش ملی «در سایه مادر» و نهضت ملی درختکاری اجرا شد، به‌صورت زنده و همزمان با سراسر کشور از شبکه یک سیما پخش  و سالمندان مرکز با همراهی مدیران و کارکنان بهزیستی چندین اصله نهال را در محوطه این مرکز کاشتند.

مصطفی محسنی، مدیر بهزیستی شهرستان شیراز در حاشیه این برنامه با اشاره به اثرات روانی کاشت نهال برای سالمندان گفت: مشارکت سالمندان در چنین فعالیت‌هایی تنها یک اقدام نمادین نیست؛ این کار به آن‌ها یادآوری می‌کند که همچنان توان اثرگذاری و خلق ارزش دارند. 

 مدیر مرکز نگهداری پویا فرزانگان نیز با تأکید بر نقش طبیعت‌درمانی در بهبود سلامت روان سالمندان اظهار داشت: کاشت نهال برای سالمندان ما یک تجربه نشاط‌آور و درمانی است.

شهرزاد اعتماد،افزود: این مشارکت باعث افزایش اعتمادبه‌نفس، احساس ارزشمندی و پیوند عاطفی آنان با محیط زندگی‌شان می‌شود و حضور مسئولان در این مراسم برای سالمندان دلگرم‌کننده بود.

در ادامه، محمدرضا جعفری، مسئول واحد پذیرش و هماهنگی گروه‌های هدف بهزیستی شهرستان شیراز نیز بر اهمیت نقش‌آفرینی سالمندان در فعالیت‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: سالمندان با کاشت نهال پیام مهمی به جامعه دادند؛ اینکه در هر سن و سالی می‌توان در مسیر حفاظت از طبیعت و آینده‌سازی سهیم بود. برگزاری این برنامه در سطح ملی و مشارکت معاونین منابع طبیعی، این پیام را پررنگ‌تر کرد.

این آیین با هدف ارتقای نشاط سالمندان، تقویت مشارکت اجتماعی، گسترش فرهنگ درختکاری و یادآوری نقش محوری مادر در حیات و رشد جامعه برگزار شد.

کاشت نهال‌ها در محوطه سرای سالمندان پویا فرزانگان، به‌عنوان یادگاری ماندگار از این برنامه، نمادی از توجه به سلامت روان، محیط‌زیست و کرامت انسانی سالمندان است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری