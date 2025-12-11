یک مسئول انتظامی خبرداد؛
کشف انبار احتکار ۲۰ تن کالای اساسی در دلفان برخورد قاطع پلیس با مخلان اقتصادی
فرمانده انتظامی شهرستان دلفان از کشف یک انبار احتکار کالاهای اساسی شامل برنج، روغن، شکر، قند و مواد شوینده به وزن بیش از ۲۰ تن خبر داد و گفت: پلیس با اشراف اطلاعاتی کامل و در راستای صیانت از حقوق شهروندان در مقابله با مخلان بازار و محتکران قاطعانه عمل می کنند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ بهروز بازوند روز پنجشنبه بیستم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگار خبرنگاران اظهار داشت. در اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار کالاهای اساسی و مبارزه با پدیده احتکار، مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی و اشراف میدانی موفق به شناسایی یک انبار احتکار کالا شدند.
وی افزود: با هماهنگی مقام قضائی مأموران از محل بازرسی و در بازرسی از انبار ۲۰ تن انواع اقلام اساسی شامل برنج روغن شکر و قند و نیز بیش از دو هزار لیتر انواع مواد شوینده را کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان دلفان تصریح کرد: در این رابطه پروندهای تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح معرفی شد.
سرهنگ باروند در پایان ضمن تأکید بر تداوم طرحهای نظارتی پلیس بر بازار خاطرنشان کرد: ماموران سخت کوش انتظامی با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی به ویژه توزیع کالا و احتکار برخورد قاطعانه و بدون اغماض خواهد داشت.