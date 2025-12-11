کشف انبار احتکار ۲۰ تن کالای اساسی در دلفان برخورد قاطع پلیس با مخلان اقتصادی

به گزارش ایلنا، سرهنگ بهروز بازوند روز پنجشنبه بیستم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگار خبرنگاران اظهار داشت. در اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار کالاهای اساسی و مبارزه با پدیده احتکار، مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی و اشراف میدانی موفق به شناسایی یک انبار احتکار کالا شدند.

وی افزود: با هماهنگی مقام قضائی مأموران از محل بازرسی و در بازرسی از انبار ۲۰ تن انواع اقلام اساسی شامل برنج روغن شکر و قند و نیز بیش از دو هزار لیتر انواع مواد شوینده را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دلفان تصریح کرد: در این رابطه پرونده‌ای تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح معرفی شد.

سرهنگ باروند در پایان ضمن تأکید بر تداوم طرح‌های نظارتی پلیس بر بازار خاطرنشان کرد: ماموران سخت کوش انتظامی با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی به ویژه توزیع کالا و احتکار برخورد قاطعانه و بدون اغماض خواهد داشت.

