مدیر کل فرهنگ و ارشاد فارس:

توسعه‌ فرهنگی در سایه‌ مشارکت آگاهانه و اثرگذار زنان ممکن است

توسعه‌ فرهنگی در سایه‌ مشارکت آگاهانه و اثرگذار زنان ممکن است
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در پیامی به‌پاسداشت فرا رسیدن روز زن و بزرگداشت جایگاه بانوان در فرهنگ و هنر استان؛ گفت: به مناسبت فرا رسیدن میلاد بانوی بزرگ اسلام، حضرت فاطمه زهرا (س)، این روز فرصتی است تا بار دیگر نقش اثرگذار و الهام‌بخش زنان در شکل‌دهی به هویت فرهنگی و اجتماعی جامعه مورد تأمل و تکریم قرار گیرد.

به گزارش ایلنا، مهدی رنجبر  افزود: بانوان جامعه ایران اسلامی بویژه فعالان حوزه فرهنگ و زنان شاغل در اداره کل فرهنگ و ارشاد، با حضور فعال و خلاق خود در عرصه‌های گوناگون فرهنگی و هنری از آموزش و پژوهش تا هنر و رسانه، سهمی بی‌بدیل در گسترش ارزش‌های انسانی، اخلاقی و زیبایی‌شناختی ایفا کرده‌اند. آنان با اندیشه، قلم، و هنر خود، فرهنگ جامعه را زنده، پویا و انسانی‌تر ساخته‌اند.

وی با اشاره به اینکه، روز زن یادآور این حقیقت است که توسعه‌ فرهنگی تنها در سایه‌ مشارکت آگاهانه و اثرگذار زنان ممکن است، اظهار داشت: از مادران فرهیخته‌ای که بنیان تربیتی جامعه‌اند تا بانوان هنرمندی که صدای فرهنگ را به گوش جهان می‌رسانند، همگی ستون‌های استوار پیشرفت فرهنگی کشور هستند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد فارس تاکید کرد: کامیابی، عزت و حضور درخشان بانوان سرزمین‌مان در عرصه‌های فرهنگی، نماد پویایی و اعتمادبه‌نفس ملی است. 

رنجبر در پایان این روز را به تمامی زنان فرهیخته و فعال در حوزه‌های فرهنگ و هنر، به‌ویژه آنان که با عشق و تلاش خود زنجیره‌ی دانایی و زیبایی را گسترش می‌دهند، تبریک گفت و ابراز داشت: روز زن، روز درخشش اندیشه و مهربانی است؛ و با احترام و افتخار، این روز را به همه‌ زنان فعال در عرصه فرهنگ و هنر از صمیم قلب خجسته باد می گویم و به پاس همه تلاشهای آنان؛ تجلیلی شایسته به عمل خواهیم آورد.

انتهای پیام/
ثبت نام آلپاری