رسیدگی فوری به مشکلات میگوکاران در دستور کار استان +فیلم

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، در حاشیه یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی هرمزگان برگزار شد، این شورا را یکی از مهم‌ترین ساختارهای قانونی برای پیگیری مسائل حوزه تجارت و اقتصاد عنوان کرد و گفت: جلسات شورا به‌صورت مستمر و با حضور فعال دستگاه‌های دولتی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار می‌شود و بستر مهمی برای طرح و حل چالش‌های اقتصادی است.

وی با اشاره به بررسی موضوعات متعدد در نشست امشب، افزود: یکی از محورهای اصلی جلسه، دغدغه‌های پرورش‌دهندگان میگو بود. بخش خصوصی مسائل خود را مطرح کرد و استاندار نیز برای انجام بازدیدهای میدانی و بررسی کارشناسی دستورات لازم را صادر کرد. هر دغدغه‌ای که موجه و قانونی باشد، حتماً رسیدگی و برای آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

قهرمانی همچنین به موضوع شفافیت اقتصادی در استان اشاره کرد و گفت: هرمزگان از استان‌های برتر کشور در حوزه شفافیت است و استاندار نیز در جشنواره ملی مربوطه مورد تقدیر قرار گرفت.

وی ادامه داد: در جلسه امروز درباره حفظ این جایگاه و ارتقای شفافیت از طریق انتشار قراردادها، ارائه اطلاعات و ایجاد دسترسی عمومی به داده‌ها بحث و تبادل‌نظر شد.

این مقام قضایی تأکید کرد: حفظ شفافیت و تقویت دسترسی مردم به اطلاعات، یکی از محورهای اصلی حکمرانی اقتصادی در هرمزگان است و این مسیر با همکاری دولت و بخش خصوصی ادامه خواهد یافت.

