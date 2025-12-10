به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام ابوالفضل فرحبخش افزود: اعضای این باند پس از دستگیری، تکمیل تحقیقات و برگزاری جلسات متعدد دادرسی، در دادگاه کیفری یک بم به مجموعه‌ای معادل 240 سال حبس تعزیری، شلاق و رد مال به نفع شکات محکوم شدند و اکنون پرونده آنها وارد مرحله اجرای احکام شده است.

وی به تشریح جزئیات شناسایی و دستگیری اعضای این باند سازمان‌یافته اشاره کرده و ادامه داد: ماجرا از آنجایی آغاز شد که خودروی گشت‌زنی در روستای طرز از توابع شهرستان بم به یک خودرو بدون چراغ و در حال تردد مشکوک شد. مأموران برای توقف آن اقدام کردند، اما سرنشینان با تیراندازی مستقیم به سوی پلیس فرار کردند.

رئیس دادگستری شهرستان بم اظهار داشت: مأموران پلیس در تعقیب این خودرو و پس از درگیری مسلحانه، یکی از اعضای باند را در محل دستگیر و خودروی حامل اموال سرقتی را توقیف کردند. با اعترافات اولیه فرد دستگیر شده، رد سایر اعضای باند به دست آمده و همگی با اقدامات انتظامی دستگیر شدند.

حجت‌الاسلام فرحبخش تصریح کرد: اعضای این باند در قالب چند گروه عملیاتی و به صورت شبانه، دست به سرقت‌های مسلحانه متعدد زده بودند. افراد دستگیر شده است باند سازمان‌یافته جرائمی از جمله سرقت‌ خودروهای وانت، احشام، طلاجات و لوازم خانگی و نیز تهدید و آزار شاکیان را در پرونده خود دارند.

وی بیان داشت: مجموعه این جرایم پس از تجمیع پرونده‌ها در دادستانی و تکمیل تحقیقات، در دادگاه کیفری یک بم مورد رسیدگی قرار گرفت. این پرونده شامل 69 شاکی و 27 متهم است و با توجه به تعدد جرائم، استفاده از سلاح، آزار شاکیان و اقدامات شبانه آنان، دادگاه احکام را با دقت و بر اساس قانون صادر کرده است.

رئیس دادگستری شهرستان بم تأکید کرد: با توجه به شیوه ارتکاب جرائم، ایجاد رعب و ناامنی و خسارات غیرقابل جبران وارده به شهروندان، دادگاه پس از دستگیری این افراد، با صدور احکام سنگین، پیام روشنی به مرتکبان جرائم خشن می‌دهد که امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است.

حجت‌الاسلام فرحبخش از همکاری دادستان بم و پلیس آگاهی در این پرونده قدردانی کرده و ابراز داشت: ذکر این نکته ضروری است که هیچ‌گونه تساهلی در برابر جرائم مسلحانه وجود نخواهد داشت. رسیدگی سریع و اجرای قاطع احکام صادره، عاملی بازدارنده برای جلوگیری از تکرار جرایم مشابه در منطقه خواهد بود.

