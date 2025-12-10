رئیس اورژانس استان خبر داد:
بر جای ماندن 16 مصدوم در پی 3 حادثه رانندگی در قم
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان قم گفت: 3 حادثه رانندگی ظرف مدت امروز در جادههای این استان رخ داد که در مجموع 16 مصدوم برجا گذاشت. در هیچ یک از 3 حادثه رانندگی امروز موردی از فوت گزارش نشده است.
به گزارش ایلنا، محمدجواد باقری افزود: نخستین حادثه رانندگی ساعت 5:17 در بزرگراه امام علی و بر اثر برخورد چندین خودرو رخ داده است. در این راستا 2 دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد و 5 مصدوم این حادثه با حال عمومی به نسبت مناسب به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند.
وی ادامه داد: دومین سانحه رانندگی این استان ساعت 7:39 در محور مواصلاتی سلفچگان به اراک و مقابل امامزاده جعفر بهدلیل واژگونی یک دستگاه پژو پارس اتفاق افتاد. در این راستا 3 دستگاه آمبولانس شامل یک کد کمکی از اراک به محل اعزام شد و 3 مصدوم این سانحه تحت رسیدگی قرار گرفتند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان قم اظهار داشت: 2 نفر از مصدومان دومین حادثه رانندگی به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند و یک مصدوم حدود 50 ساله با حال عمومی به نسبت نامناسب به بیمارستان امام رضا انتقال یافت.
باقری تصریح کرد: سومین حادثه رانندگی ساعت 8:46 در جاده قم به کهک، بعد از روستای صرم و نرسیده به ورجان، بر اثر برخورد یک دستگاه پژو و یک دستگاه پراید رخ داد. در این راستا 4 دستگاه آمبولانس برای رسیدگی به این سانحه اعزام شد و هشت مصدوم آن با حال عمومی به نسبت مناسب به بیمارستان فرقانی انتقال یافتند.