حمید قنبری در همایش نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه تجارت خارجی در گرگان افزود: سواحل دریای خزر بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد ملی هستند و نباید تمرکز صرف بر سواحل جنوبی ما را از ظرفیت‌های شمال کشور غافل کند.

قنبری با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه و اهمیت بنادر شمالی در آن دوران، تاکید کرد: استفاده نکردن از این ظرفیت‌ها به معنای نادیده گرفتن امنیت ملی است و توسعه این بنادر ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی بیان کرد: مسوولان وزارت خارجه در استان‌ها حضور میدانی دارند و تحرکات آقای عراقچی وزیر امور خارجه و سفرهای استانی وی نشان می‌دهد که نمی‌توان در مرکز ماند و انتظار داشت دیپلماسی اقتصادی موثر باشد.

قنبری گفت: وابسته اقتصادی یک عنوان دیپلماتیک است که در چارچوب توافقات بین‌المللی تعریف شده و سازمان توسعه تجارت، مسوول پیشنهاد آن‌هاست، ولی وزارت خارجه نیز در این فرآیند نقش دارد. نباید انتخاب رایزنان اقتصادی بر اساس توصیه‌های سیاسی یا سوابق غیرمرتبط باشد. انتخاب این افراد باید بر اساس شایستگی و توانایی پاسخگویی به نیازهای تجار صورت گیرد.

