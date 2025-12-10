به گزارش ایلنا، این دیدار در پی سفر هیئتی از استان فارس به سرخان دریا در ماه گذشته انجام و نقطه آغاز رسمی مناسبات اقتصادی دو طرف ارزیابی شد.

استاندار فارس با تاکید براینکه بازار کشورهای حوزه خلیج فارس یا اشباع شده اند یا در شرف اشباع هستند؛ گفت: براین اساس تعریف بازارهای جدید در دستور کار قرار گرفت و با توجه به وجود ظرفیت های مشترک توسعه روابط اقتصادی با کشور ازبکستان و استان سرخان دریا عملیاتی شد.

حسینعلی امیری با اشاره به اینکه کشور ایران با کشورهای اربکستان، عراق و اقلیم کردستان سابقه تمدنی و تاریخی مشترک دارد؛ ابرازداشت: براین اساس ضرورت دارد که این کشورها به ظرفیت های کشاورزی، تولیدی، اقتصادی، صنعتی، علمی، دانشگاهی، فرهنگی، درمانی و گردشگری نیز توجه ویژه داشته باشند.

امیری در همین ارتباط به رویداد نوروز به عنوان رویداد مشترک برخی کشورها اشاره و خاطرنشان کرد: نوروز می تواند برای کشورهای حوزه نوروز به عنوان یک پارادایم مشترک مورد توجه باشد.

وی تخت جمشید را به خانه مادربزرگ کشورهای حوزه نوروز تشبیه کرد و گفت: ویژگی مادربزرگ ها مهربانی و میهمان نوازی است براین اساس شما را برای ایام نوروز به تخت جمشید دعوت می کنم تا از این خانه مادری بازدید داشته باشید.

استاندار فارس با تاکید براینکه در چارچوب دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی این آمادگی در استان فارس وجود دارد که روابط خود را در همه زمینه ها با کشورهای همسایه و کشورهای پیرامونی توسعه دهد، بیان داشت: در این راستا خردادماه امسال شاهد برگزاری همایش دیپلماسی منطقه ای در فارس بودیم، در ادامه برنامه هایی مانند اجرای ارکستر ارمنستان در تخت جمشید، اکسپو شیراز، جشنواره بین المللی فیلم فجر و رویدادهایی از این دست را شاهد بودیم.

امیری با اشاره به عقد تفاهم‌نامه ٣۵ هزار هکتار کشت فراسرزمینی با ازبکستان ابرازداشت: در این تفاهم‌نامه به دلیل نا‌ترازی آب رد استان فارس، کشت محصولاتی مانند جو، گندم و ذرت مورد‌توجه قرار‌گرفته است.

وی از تلاش برای افزایش حجم مبادلات تجاری فارس با دیگر کشور‌ها تا سطح ١٠ میلیارد دلار خبر داد و افزود: در حال حاضر میزان تبادلات اقتصادی فارس با دیگر کشور‌ها چندان مطلوب نیست.

معاون توسعه استاندار سرخان دریا ازبکستان نیز در این نشست با قدردانی از میزبانی استان فارس، سلام گرم استاندار این استان را ابلاغ کرد و گفت: روابط دوجانبه و رسمی بین ایران و ازبکستان آغاز شده و در نوامبر ۲۰۲۵ میزبان هیئتی از استان فارس در سرخان دریا بودیم.

مراد افزود: در پی آن سفر، هیئت تجاری از ازبکستان به شیراز سفر کرده است و امیدواریم این دیدارها زمینه توسعه روابط اقتصادی را فراهم کند.

معاون توسعه استاندار سرخان دریا با اشاره به بازدید از اماکن تاریخی شیراز و استان فارس، اعلام کرد: در این هیئت، جمعی از بازرگانان ازبکستان به همراه رئیس اتاق بازرگانی سرخان دریا، نماینده تجاری استاندار، رئیس توسعه دریایی ازبکستان و سایر تجار این استان حضور دارند.

وی همچنین با اشاره به بازدید از نمایشگاه صنعت شیراز، خاطرنشان کرد: در این بازدید، علاقه مندی خود را برای توسعه روابط دوجانبه و ایجاد ارتباط بین شرکت های تجاری دو طرف اعلام کردیم.

مراد با تاکید بر اشتراکات فراوان بین دو طرف، گفت: بر گسترش این روابط تاکید داریم و از دعوت میزبان ایرانی خود قدردانی می کنیم.

پیوندهای فرهنگی شیراز و ازبکستان، شاهراه توسعه تجارت شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به نتایج سفر تجاری آبان‌ماه به ازبکستان، تاکید کرد: پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی میان دو ملت، بسترساز توسعه روابط تجاری و زمینه‌ساز حضور پررنگ فعالان اقتصادی ازبکستانی در نمایشگاه‌های استان شده است.

مسعود گودرزی در نشست مشترک فعالان اقتصادی ازبکستان با استاندار فارس، پیوندهای عمیق فرهنگی و تمدنی را محرک اصلی توسعه روابط اقتصادی ایران و ازبکستان دانست.

وی با اشاره به سفر موفق هیئت تجاری استان فارس به ازبکستان در آبان‌ماه امسال، اظهارکرد: این سفر که در چارچوب سیاست‌های کلان دولت برای توسعه همکاری با کشورهای همسایه انجام شد، امروز نتایج ملموسی داشته است؛ به طوری که شاهد حضور فعال‌تر و پرتعدادتر تجار ازبکستانی در رویدادهای اقتصادی استان هستیم.

گودرزی خاطرنشان کرد: گرمی و اشتیاقی که در دیدارهای ازبکستان تجربه شد، ریشه در تمدن و فرهنگ مشترک دارد؛ این پیوندهای تاریخی، اعتماد و علاقه‌ای ایجاد کرده که امروز به شاهراهی برای توسعه مبادلات تجاری و معرفی ظرفیت‌های دو طرف تبدیل شده است.

معاون استاندار فارس ادامه داد: بلافاصله پس از بازگشت از آن سفر و به دستور استاندار، تمام ظرفیت‌های همکاری با ازبکستان احصا شد؛ برنامه‌ریزی شده تا در قالب دو سمینار تخصصی، این فرصت‌ها به صورت دوجانبه تبادل و بررسی شوند تا همکاری‌ها از حالت عمومی خارج و در حوزه‌های مشخص متمرکز شود.

وی با بیان اینکه توسعه مبادلات، فرصت‌های بیشتری را برای دو طرف آشکار خواهد کرد، گفت: با توجه به اهداف تعیین‌شده در مبادلات بازرگانی دو کشور، امیدواریم استان فارس سهم قابل قبول و رو به رشدی در این سبد اقتصادی داشته باشد؛ ما ظرفیت‌های گسترده‌ای در صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری داریم که می‌تواند مکمل اقتصاد ازبکستان باشد.

گودرزی با تاکید بر تداوم این مسیر، افزود: توسعه مناسبات با کشور دوست و برادر ازبکستان، همانند روابط با دیگر همسایگان مانند عراق، همواره در دستور کار دولت و استان بوده و خواهد بود؛ قصد داریم این روابط را نه تنها حفظ، بلکه روز به روز گسترده‌تر و عمیق‌تر کنیم.

توسعه روابط اقتصادی فارس و ازبکستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های پیمان شانگهای

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های پیمان شانگهای برای توسعه مراودات اقتصادی و تجاری میان استان‌های ایران و ازبکستان تاکید کرد.

محمدصادق حمیدیان با اشاره به اهمیت این پیمان منطقه‌ای، گفت: پیمان شانگهای از جمله فرصت‌های مهمی است که می‌تواند روابط اقتصادی را متحول کند.

حمیدیان با اشاره به زمینه‌های مشترک اقتصادی دو طرف، افزود: استان فارس و ازبکستان ظرفیت‌های قابل توجهی در بخش معدن دارند. تبادل اطلاعات و تجربیات در این حوزه می‌تواند به همکاری‌های گسترده‌تر و عمیق‌تری بینجامد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: در حال حاضر سه حوزه اصلی برای همکاری‌های مشترک شناسایی شده است: توسعه صادرات، تبادل فناوری و سرمایه‌گذاری مشترک که تمرکز بر این محورها می‌تواند روابط دوجانبه را شتاب بخشد.

وی سفر هیئت اقتصادی ازبکستان به فارس را سرآغاز تحولی مثبت در روابط تجاری دو طرف خواند و اظهارکرد: امیدواریم تصمیمات و دستوراتی که امروز از سوی مقامات ارشد استان اتخاذ می‌شود، راه را برای گسترش مبادلات اقتصادی هموار کند.حمیدیان از برنامه‌ریزی برای بازدید هیئت ازبکستانی از چهار کارخانه بزرگ در استان فارس خبر داد و افزود: این بازدیدها بستر مناسبی برای ایجاد مشارکت‌های عملی و عینی بین فعالان اقتصادی دو کشور فراهم خواهد کرد.

بهجت حقیقی، رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه در فاز نخست اجرای تفاهم‌نامه کشت فراسرزمینی، ٤ هزار هکتار از اراضی استان سرخان دریا در اختیار کشاورزان فارس قرار خواهد گرفت؛ گفت: در این راستا ٨ نفر از کشاورزان استان که تجربه کشت فراسرزمینی دارند به ازبکستان اعزام و برای کشت ۵ هزار تن گندم، ۵ هزار تن جو و ٢٠ هزار تن ذرت برنامه‌ریزی کشت را انجام خواهند داد.

