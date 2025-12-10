استاندار فارس در جمع خبرنگاران:
حجت الله رضایی با جدیت به وظایف انتخاباتی خود عمل میکند و مورد حمایت ماست/ فشارها و حاشیهها تأثیری بر عملکرد معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری ندارد
استاندار فارس در واکنش به حواشی اخیر پیرامون معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، تأکید کرد: حجتالله رضایی، رئیس ستاد انتخابات استان، با تعهد کامل و برخورداری از مسئولیتپذیری، وظایف محوله را بهطور محکم و مؤثر انجام میدهد.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به آغاز مراحل انتخابات شوراها، عملکرد رضایی مورد حمایت جدی استانداری و معاونت سیاسی وزارت کشور است و وی یکی از بهترین معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان محسوب میشود.
استاندار فارس همچنین خاطرنشان کرد: فشارها و حاشیههای اخیر که در فضای مجازی مطرح شده، تأثیری بر ارزیابی عملکرد رضایی نخواهد داشت و حمایتها از سوی معاونت سیاسی وزارت کشور و سایر مسئولان ذیربط ادامه دارد.
امیری تأکید کرد : این حمایتها با هدف تضمین انجام صحیح وظایف انتخاباتی و ثبات مدیریتی در استان انجام میشود و از تمامی دستاندرکاران خواست تا در این مسیر همراهی کنند.