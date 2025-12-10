خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار فارس در جمع خبرنگاران:

حجت الله رضایی با جدیت به وظایف انتخاباتی خود عمل می‌کند و مورد حمایت ماست/ فشارها و حاشیه‌ها تأثیری بر عملکرد معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری ندارد

حجت الله رضایی با جدیت به وظایف انتخاباتی خود عمل می‌کند و مورد حمایت ماست/ فشارها و حاشیه‌ها تأثیری بر عملکرد معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری ندارد
کد خبر : 1725843
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار فارس در واکنش به حواشی اخیر پیرامون معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، تأکید کرد: حجت‌الله رضایی، رئیس ستاد انتخابات استان، با تعهد کامل و برخورداری از مسئولیت‌پذیری، وظایف محوله را به‌طور محکم و مؤثر انجام می‌دهد.

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به آغاز مراحل انتخابات شوراها، عملکرد رضایی مورد حمایت جدی استانداری و معاونت سیاسی وزارت کشور است و وی یکی از بهترین معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان محسوب می‌شود.

استاندار فارس همچنین خاطرنشان کرد: فشارها و حاشیه‌های اخیر که در فضای مجازی مطرح شده، تأثیری بر ارزیابی عملکرد رضایی نخواهد داشت و حمایت‌ها از سوی معاونت سیاسی وزارت کشور و سایر مسئولان ذی‌ربط ادامه دارد.

امیری تأکید کرد : این حمایت‌ها با هدف تضمین انجام صحیح وظایف انتخاباتی و ثبات مدیریتی در استان انجام می‌شود و از تمامی دست‌اندرکاران خواست تا در این مسیر همراهی کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری