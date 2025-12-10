به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به آغاز مراحل انتخابات شوراها، عملکرد رضایی مورد حمایت جدی استانداری و معاونت سیاسی وزارت کشور است و وی یکی از بهترین معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان محسوب می‌شود.

استاندار فارس همچنین خاطرنشان کرد: فشارها و حاشیه‌های اخیر که در فضای مجازی مطرح شده، تأثیری بر ارزیابی عملکرد رضایی نخواهد داشت و حمایت‌ها از سوی معاونت سیاسی وزارت کشور و سایر مسئولان ذی‌ربط ادامه دارد.

امیری تأکید کرد : این حمایت‌ها با هدف تضمین انجام صحیح وظایف انتخاباتی و ثبات مدیریتی در استان انجام می‌شود و از تمامی دست‌اندرکاران خواست تا در این مسیر همراهی کنند.

انتهای پیام/