نگاه مدیریتی در اتاق هرمزگان متحول شده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، پیام رضایی، دبیر اتاق بازرگانی هرمزگان، در نشست خبری با اشاره به تغییر رویکرد این نهاد در سال‌های اخیر اظهار کرد: اتاق بازرگانی هرمزگان با تحول در نگاه مدیریتی خود، به سمت مدیریت بهره‌وری و تشکیل یک جریان فکری منسجم و نوین حرکت کرده است.

وی افزود: در حوزه‌های بهداشتی، آموزشی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات گسترده‌ای انجام شده و نگاه اتاق نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی تغییر یافته است، به‌گونه‌ای که ساخت و تجهیز مدارس به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار قرار گرفته است.

رضایی با تأکید بر نقش اتاق بازرگانی در کنار مردم استان گفت: نگاه اتاق، تعاملی و همراه با مردم بوده و همواره در کنار مراکز خدماتی و اجتماعی استان حضور داشته‌ایم تا زمینه شکل‌گیری اقدامات مؤثر فراهم شود.

دبیر اتاق بازرگانی هرمزگان تصریح کرد: تاکنون بیش از ۳۰ مدرسه در استان ساخته شده یا در حال احداث است. همچنین در حوادث طبیعی مانند سیل و نیز در حادثه بندر شهید رجایی، در حوزه بهداشت و درمان و زیرساخت‌های درمانی کمک‌های گسترده‌ای ارائه شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در حادثه بندر شهید رجایی، با محوریت اتاق بازرگانی، سازوکاری منسجم شکل گرفت و با همکاری دستگاه قضایی و کارشناسان رسمی دادگستری، فرآیند جبران خسارت به شکل منظم انجام شد که مجموع این کمک‌ها به بیش از ۲۵۷ میلیارد تومان رسید و حتی هزینه‌های کارشناسی برای تسریع در رفع مشکلات بیمه‌ای نیز پرداخت شد.

پیام رضایی، دبیر اتاق بازرگانی هرمزگان، با اشاره به فعالیت‌های این نهاد در حوزه آموزش و توسعه فرهنگی، از عدم همراهی دانشگاه هرمزگان در برگزاری جشنواره «اقتصاد دریا‌محور» انتقاد کرد.

وی اظهار داشت: اتاق بازرگانی در حوزه برگزاری جشنواره‌ها و برنامه‌های آموزشی، همکاری‌های گسترده‌ای داشته و برای برگزاری جشنواره اقتصاد دریا‌محور نیز برنامه‌ریزی مشترکی با دانشگاه هرمزگان انجام شده بود، اما در ادامه مسیر، این دانشگاه از همکاری عقب‌نشینی کرد که جای گلایه دارد.

رضایی تأکید کرد: با وجود این موضوع، اتاق بازرگانی از اجرای وظایف خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و جشنواره اقتصاد دریا‌محور با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس برگزار خواهد شد.

دبیر اتاق بازرگانی هرمزگان با بیان اینکه توسعه اقتصاد دریامحور از نیازهای راهبردی استان است، افزود: حتی در صورت عدم همراهی برخی مجموعه‌ها، اتاق بازرگانی مسیر خود را برای تحقق اهداف توسعه‌ای ادامه خواهد داد.

