بارش باران شبکه آبرسانی به ۴ روستای آبدانان را تخریب کرد
بخشدار مرکزی آبدانان گفت: بارشهای سیلآسای شب گذشته و طغیان رودخانههای فصلی، موجب تخریب کامل شبکه آبرسانی و قطع آب شرب چهار روستای بزرگ این بخش شده است.
به گزارش ایلنا از ایلام، جعفر حیدری گفت: در پی فعالیت سامانه بارشی قدرتمند و سیلابی شدن رودخانه «تلزی» که منجر به تخریب سیلبند محله سراب شد، خطوط انتقال آب روستاهای «پشتقلعه»، «هفتچشمه»، «جابر انصاری» و «بانکت» به طور کامل از بین رفته است.
وی با اشاره به قطع جریان آب آشامیدنی در این مناطق افزود: عملیات ترمیم و بازسازی شبکه انتقال آب توسط تیمهای فنی آب و فاضلاب (آبفا)، شهرداری و دهیاریها در اسرع وقت آغاز شده است.
بخشدار مرکزی آبدانان گفت: به دلیل حجم بسیار بالای روانآبها در رودخانه تلزی و سراب آبدانان، تاکنون امکان اتصال مجدد شبکه فراهم نشده و تلاشها همچنان ادامه دارد.
حیدری همچنین از وارد آمدن خسارات سنگین به زیرساختهای هشت روستای بخش مرکزی خبر داد و گفت: طبق برآوردهای اولیه، سیلاب علاوه بر شبکه آبرسانی، به اماکن مسکونی، انبارهای ذخیره علوفه روستاییان و عشایر، راههای روستایی و جادههای بین مزارع آسیب جدی رسانده است.
سامانه بارشی قدرتمندی که از بامداد شنبه وارد استان ایلام شده بود، اوج فعالیت خود را طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه نشان داد.
آبدانان در جنوب استان ایلام در ۲۴ ساعت گذشته کانون اصلی بارشها بوده و با ثبت ۱۶۵ میلیمتر بارندگی، رکورددار پربارشترین شهر کشور در این بازه زمانی شده است.
شدت و حجم این بارشها به گونهای بود که منجر به تعطیلی تمامی مقاطع تحصیلی، دانشگاهها و مراکز آموزشی استان در روزهای سهشنبه و چهارشنبه شد.
شهرستان آبدانان با جمعیتی افزون بر ۵۰ هزار نفر در ۱۷۰ کیلومتری جنوب مرکز استان ایلام واقع شده است.
این شهرستان که از نظر جغرافیایی در میان دو رشتهکوه عظیم و مرتفع «کبیرکوه» و «دینارکوه» محصور شده، دارای اقلیمی کوهستانی و خاص است.