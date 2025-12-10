خبرگزاری کار ایران
رعد و برق جان یک نفر را در دهلران گرفت

فرماندار ویژه دهلران از جان‌باختن یک نوجوان ۱۷ ساله در روستای مرزی «چم‌هندی» از توابع بخش دشت‌عباس این شهرستان بر اثر برخورد آذرخش خبر داد.

به گزارش ایلنا از ایلام، مراد یگانه گفت: این حادثه تاسف‌بار ساعتی پیش هم‌زمان با فعالیت سامانه بارشی در بخش «دشت‌عباس» رخ‌داده است.

وی افزود: قربانی این حادثه نوجوانی ۱۷ ساله بود که هنگام چرای دام در مراتع و بیابان‌های اطراف روستای «چم‌هندی» دچار حادثه شد و سوربختانه در دم جان خود را از دست داد.

فعالیت سامانه بارشی قدرتمندی که از بامداد یکشنبه وارد آسمان استان ایلام شده، از عصر روز گذشته (سه‌شنبه) تا ظهر امروز(چهارشنبه) به اوج خود رسید.

بارش‌های سیل‌آسا به صورت برف و باران همچنان در اغلب مناطق استان با شدت ادامه دارد.

بارندگی‌های سنگین ۴۸ ساعت گذشته در بسیاری از شهرستان‌های استان از جمله ایلام، آبدانان، دره‌شهر، دهلران و ایوان منجر به جاری شدن سیلاب، آبگرفتگی گسترده معابر شهری، بسته شدن برخی راه‌های برون‌شهری و وارد آمدن خسارات قابل توجه به بخش کشاورزی و زیرساخت‌ها شده است.

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی ایلام، فعالیت این سامانه بارشی نیرومند تا غروب امروز (چهارشنبه) ادامه خواهد داشت و پس از آن به تدریج از آسمان استان خارج می‌شود

