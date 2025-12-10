به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، محمدرضا صفا، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان، در نشست خبری با اشاره به عملکرد مثبت این نهاد گفت: اتاق بازرگانی هرمزگان امروز در میان پنج استان برتر کشور در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار دارد و این دستاورد حاصل تلاش همکاران و فعالان اقتصادی استان است.

وی با قدردانی از همکاری اعضای اتاق افزود: تمامی همکاران ما از نخبگان اقتصادی استان هستند و با همت جمعی، توانستیم بسیاری از مشکلات بخش خصوصی را شناسایی و برای حل آن‌ها گام‌های مؤثری برداریم.

صفا ادامه داد: زمانی که مسئولیت شورای گفت‌وگو را تحویل گرفتیم، در رتبه‌های پایین قرار داشتیم و تأثیر چندانی در تصمیمات اقتصادی استان نداشتیم، اما امروز با پیگیری‌های مستمر، جایگاه استان ارتقا یافته و مصوبات مؤثری در حوزه‌های مختلف اقتصادی به تصویب رسیده است. اکنون اتاق بازرگانی زبان گویای بخش خصوصی در هرمزگان است.

رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان با اشاره به تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی گفت: حضور استاندار بومی در رأس مدیریت استان موجب هم‌افزایی بیشتر و تصویب مصوبات مهم اقتصادی شده است. از جمله در حوزه مالیات و نیز رسیدگی به موضوع حادثه بندر شهید رجایی که با همکاری مؤثر بخش خصوصی، اقدامات موفقی انجام شد.

وی افزود: در زمینه تعهدات ارزی نیز اتاق بازرگانی با ورود فعال، توانسته بخش زیادی از مشکلات فعالان اقتصادی را حل کند و در مسیر تسهیل فعالیت‌های تجاری و تولیدی گام‌های عملی بردارد.

صفا در پایان با اشاره به جایگاه ممتاز اتاق بازرگانی هرمزگان اظهار کرد: خوشبختانه امروز در رده اتاق‌های ممتاز کشور همچون تهران و اصفهان قرار داریم و امیدواریم با تداوم این روند، نقش پررنگ‌تری در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی ملی ایفا کنیم.

صفا گفت: متأسفانه هنوز تعدادی از صنایع و واحدهای معدنی بزرگ هرمزگان کارت بازرگانی خود را از اتاق استان دریافت نکرده‌اند.

وی افزود: اکثر واحدهای تولیدی و صنعتی استان همکاری لازم را داشته‌اند، اما هنوز حدود ۴۰ صنعت و معدن در استان وجود دارند که کارت بازرگانی خود را از اتاق بازرگانی بندرعباس نگرفته‌اند و همچنان از طریق اتاق‌های بازرگانی در مرکز کشور فعالیت می‌کنند.

صفا با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته در این خصوص گفت: در سه تا چهار ماه گذشته، مکاتبات متعددی با استاندار محترم انجام داده‌ایم و از ایشان خواسته‌ایم تا در جلسات اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی و واحدهای صنعتی را ملزم کنند کارت‌های خود را از اتاق بازرگانی هرمزگان دریافت کنند. این موضوع می‌تواند باعث هم‌افزایی و انسجام بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی استان شود.

رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان با تأکید بر تأثیر اقتصادی این موضوع توضیح داد: واحدهایی که کارت بازرگانی خود را از اتاق‌های دیگر دریافت می‌کنند، بخشی از حقوق اتاق هرمزگان را از چرخه درآمدی استان خارج می‌کنند. بر اساس مقررات، حدود ۳۰ درصد از وجوه پرداختی کارت‌های بازرگانی باید به اتاق استان تعلق گیرد، اما در صورت صدور کارت از مراکز دیگر، این سهم به بندرعباس نمی‌رسد.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و صنایع، این موضوع در آینده نزدیک حل شود تا همه فعالان اقتصادی استان در چارچوب واحد و با محوریت اتاق بازرگانی هرمزگان فعالیت کنند.

انتهای پیام/