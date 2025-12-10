خبرگزاری کار ایران
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه:

برای هر منطقه آزاد، یک «کارگروه مشترک» با حضور دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تشکیل می‌شود

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: برای هر منطقه آزاد، یک «کارگروه مشترک» با حضور دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه و مدیرعامل منطقه تشکیل می‌شود.

به گزارش ایلنای گلستان، حمید قنبری  در جریان سفر به منطقه آزاد تجاری – صنعتی اینچه‌برون گلستان اظهار کرد: تا پایان سالجاری برای هر یک از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران، یک «پیوست سیاست خارجی» اختصاصی و عملیاتی تدوین و اجرا می‌شود تا هیچ منطقه‌ای بدون برنامه مدون دیپلماتیک رها نشود. 

وی ادامه داد: به همه سفیران و روسای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور ابلاغ شده که کارمند سفارت یعنی کارمند تاجر ایرانی و هر اتاق سفارت باید در خدمت توسعه تجارت، بازاریابی، جذب سرمایه و رفع موانع صادرکنندگان باشد. 

وی گفت: یکی از رویکردهای جدی دولت، تمرکززدایی و دیپلماسی استانی است و حتی در سیاست خارجی که در ظاهر مرکزگرا به نظر می‌رسد، بر دیپلماسی استانی تأکید داریم و معتقدیم مسائل کشور باید از دید استان‌ها، به‌ویژه استان‌های مرزی، دیده شود. 

وی افزود: در دولت چهاردهم بر واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران و اولویت‌بندی استان‌های کمتر توسعه‌یافته در توزیع منابع ملی تمرکز داریم.

ثبت نام آلپاری