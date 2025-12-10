راه های عشایری در آبدانان بخاطر سیل مسدود شد

وی افزود: کارشناسان و نیروهای امدادی در پی این رخداد در حال جمع‌آوری آمار دقیق خسارت‌ها به عشایر آبدانان هستند.

وی از تشکیل گروه‌های امداد و نجات عشایر با مشارکت دیگر نهادهای متولی خبر داد و در عین حال افزود: به علت باران سیل‌آسا و وزش باد شدید امکان عزیمت به بسیاری از مناطق عشایری و کمک‌رسانی به آنان اکنون وجود ندارد و کوشش برای اعزام کمک به این قشر مولد همچنان ادامه دارد.

مدیر امور عشایری آبدانان یادآور شد: تاکنون ۳۴ مورد گزارش خسارت و تقاضای کمک از سوی عشایر شهرستان به این اداره رسیده است.

۱۰ هزار از جمعیت ۶۰ هزار نفری شهرستان آبدانان با ۴۵۰ هزار راس دام سبک به صورت عشایری در ۱۲ منطقه زندگی می‌کنند.

آبدانان از شب گذشته تاکنون با ۱۶۵ میلی‌متر بارندگی پربارش‌ترین شهر کشور بوده است.