سرپرست معاونت صنایع‌دستی فارس:

نخستین نمایشگاه تخصصی حصیربافی جنوب کشور برگزار شد

سرپرست معاونت صنایع‌دستی فارس گفت:در نخستین نمایشگاه تخصصی حصیربافی جنوب کشور، آنچه که مورد توجه و اقبال بازدیدکنندگان و شرکت کنندگان قرار گرفته است، آموزش هنر حصیر بافی است که به عنوان یکی از برنامه های جانبی در این رویداد در حال اجرا است.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری وصنایع دستی استان فارس مجید سلیمی، گفت: در این رویداد، آموزش انواع زیررشته‌های حصیربافی در حال برگزاری است و امروز، در دومین روز نمایشگاه، آموزش کپو‌بافی توسط استاد سلیمانی از شهر جهانی دزفول ارائه شد.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی فارس افزود: در این دوره آموزشی، ایرادهای موجود در کفو‌بافی‌های برخی مناطق تشریح و روش‌های اصلاح آن‌ها به‌صورت مفصل بیان شد. همچنین نمونه‌ای از زیرگوری استاندارد نیز آموزش داده شد تا هنرمندان بتوانند از الگوی صحیح استفاده کنند.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی فارس، هدف این دوره‌ها را رفع ایرادات تولیدات بومی و حرکت به سمت بازارهای ملی و بین‌المللی اعلام کرد.

سلیمی از ادامه برنامه‌های آموزشی خبر داد و اظهار داشت: در بخش بعدی، هنرمندان شهر ملی خشت قرار است شیوه استاندارد بافت زیراندازهای گرد حصیری را آموزش دهند. علاوه بر این، دو هنرمند جوان از جهرم برای آموزش ساخت پیکسل‌ها و لوازم جانبی تزئینی حصیری در نمایشگاه حضور دارند.

وی گفت: یک هنرمند دیگر که اصالتاً خرمشهری است و از شیراز در نمایشگاه شرکت کرده، آموزش ساخت گوزن، لک‌لک و مار حصیری در ابعاد کوچک را بر عهده دارد.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی فارس با تأکید بر اهمیت این برنامه‌ها گفت: «این آموزش‌های جذاب به هنرمندان و غرفه‌داران کمک می‌کند ایرادات کار خود را بشناسند و برطرف کنند. هدف اصلی ما اصلاح اشکالات جزئی موجود در تولیدات بومی و محلی حصیربافی در سراسر کشور است.

سلیمی با بیان اینکه حصیربافی هنری شناخته‌شده اما کمتر تجاری‌سازی‌شده است، توضیح داد: ایرادهای کوچک موجود در محصولات باعث شده امکان ارتباط آن‌ها با بازارهای ملی و جهانی محدود باشد. تلاش ما در این نمایشگاه رفع این نواقص و حرکت به سمت تولید حصیرهای استاندارد و بدون نقص است؛ محصولاتی که در دکوراسیون مدرن امروز کاربرد فراوان دارند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که ادامه‌دار بودن این نمایشگاه و جشنواره، زمینه ایجاد بازاری گسترده برای محصولات استاندارد حصیری را فراهم کند.

