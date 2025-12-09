انتخاب رئیس هیات بیماران خاص و پیوند اعضاء کرمانشاه
با رای اکثریت اعضاء مجمع انتخابات ریاست هیات ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضاء کرمانشاه، حسین بیگلری برای مدت چهار سال سکان هدایت این هیات را به دست گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، مجمع انتخابات ریاست هیات بیماران خاص و پیوند اعضاء کرمانشاه روز سه شنبه ۱۸ آذر، با حضور نائب رییس و دبیر فدراسیون و مسئولین ورزش استان برگزار و طی آن حسین بیگلری به عنوان رئیس این هیات انتخاب شد.
در این مجمع حسین بیگلری تنها کاندیدای احراز پست ریاست هیات ورزش بیماران خاص و پیونداعضاء کرمانشاه بود که به ارائه برنامههای خود پرداخت و پس از آن رای گیری از اعضاء آغاز شد.
این مجمع ۱۶ عضو دارد که ۱۳ عضو آن در مجمع حضور داشتند و رای خود را به صندوق انداختند.
پس از شمارش آراء حسین بیگلری توانست با کسب رای ۱۳ موافق از مجموع ۱۳ رای ماخوذه برای مدت چهارسال ریاست این هیات را بدست گیرد.
رئیس جدید هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء کرمانشاه در این مجمع، با اشاره به مشکلات ورزشکاران این هیات در کرمانشاه، اظهار کرد: یکی از اصلیترین مشکلات ما در حوزه زیرساختی است.
وی افزود: از زمان شکل گیری این هیات در استان پیگیریهای زیادی انجام شده و وعدههای مکرری به ما دادهاند، اما هیچکدام محقق نشده است.
بیگلری اضافه کرد: باوجود اینکه زیرساختی نداریم، اما فعالیتهایمان را متوقف نکردهایم و چند رشته فعال داریم.
وی با بیان اینکه ورزشکاران این هیات برای تمرین از سالن سایر هیاتهای ورزشی استفاده میکنند، عنوان کرد: دو ساعت تمرین کردن در یک سالنی که مربوط به هیاتهای ورزشی دیگر است، برای ورزشکاران ما فایدهای ندارد.
رییس هیات بیماران خاص و پیونداعضاء کرمانشاه تصریح کرد: اگر مسئولین یک سالن در اختیار ما قراردهند، ما نیز از محل کمک فدراسیون و خیرین آن را تجهیز خواهیم کرد و حتی میتوانیم از آن درآمدزایی داشته باشیم.
در این مجمع با رای اکثریت اعضاء فریبا زرآینه به عنوان نائب رئیس، قباد بیگلری به عنوان خزانه دار و مهتاب باباحیدری، مهشید عزیزی و محمدروشن زاده به عنواناعضاء هیات رئیسه انتخاب شدند.
حسین بیگلری پیش از این برای چند دوره ریاست هیات بیماران خاص و پیوند اعضاء کرمانشاه را برعهده داشته است. او هم اکنون رییس انجمن بیماران خاص و پیوند اعضاء استان نیز است.
نرگس شعبانی رئیس پیشین هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء کرمانشاه زمستان سال گذشته به فاصله حدود دو سال مانده تا پایان دوره مسئولیتش از سمت خود کنار رفت.