فارس؛ پرچمدار فرهنگ ایران شد/ تقدیر از موفقیت فارس در برپایی جشنواره جهانی فیلم فجر شیراز

به گزارش ایلنا، این اقدام همزمان با کسب رتبه برتر استان فارس در جشنواره شهید رجایی، جایگاه این استان در عرصه مدیریت فرهنگی و هنری کشور را بیش از پیش تثبیت کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس و دبیر اجرایی چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر، در این باره اعلام کرد: رتبه برتر ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی کشور به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس تعلق گرفت و این موفقیت، تجلی تلاش جمعی تمامی همکاران و نشان‌دهنده ارتقای شاخص‌های مدیریتی و حکمرانی در حوزه فرهنگ و هنر استان است.

مهدی رنجبر،افزود: در دنیای امروز، پیشرفت‌های فرهنگی و هنری نه تنها بر اساس شاخص‌های کمی بلکه از طریق معیارهای مدیریتی و حکمرانی سنجیده می‌شود و استان فارس به عنوان نماد توسعه فرهنگی و هنری کشور، موفقیت ارزشمندی در جشنواره شهید رجایی کسب کرده است.

رنجبر ادامه داد: این موفقیت‌ها شامل ارتقای شاخص‌های عملکردی مأموریت‌محور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین تعهد، پویایی و همت جمعی تمامی همکاران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس است.

وی بیان کرد: بیستمین جشنواره شهید رجایی به منظور ارزیابی سالانه عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور برگزار شد و استان فارس در این دوره به عنوان استان برتر در ارزیابی عملکرد اداره‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شد. شاخص‌های این ارزیابی شامل ارتقای بهره‌وری، شفافیت، توسعه دولت هوشمند، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اخلاق حرفه‌ای و پاسخگویی به نیازهای فرهنگی و هنری مردم بود.

سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن تقدیر از تلاش‌های مستمر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، ابراز امیدواری کرد که با همکاری دفتر مدیریت عملکرد، روند بهبود عملکرد وزارتخانه و ادارات استان‌ها در سال‌های آتی استمرار یابد.

رنجبر همچنین تصریح کرد: این موفقیت از سینما تا قرآن نشان‌دهنده همدلی و همکاری بی‌وقفه تمامی اعضای تیم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس است و اثبات می‌کند که ارتقای خدمات فرهنگی و هنری در استان فارس نتیجه تلاش مستمر فرهنگ‌وران و هنرمندان است.

وی ادامه داد: کسب مقام اول در جشنواره شهید رجایی گواه نهادینه شدن فرهنگ و هنر در استان فارس به عنوان یکی از استان‌های پیشرو کشور است. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در شاخص‌های اختصاصی مأموریتی مانند تعداد تماشاگران سینما، نرخ رشد هنرجویان هنرستان‌های هنری، جشنواره‌های ملی برگزار شده، بزرگداشت مفاخر فرهنگی و هنری و گسترش آئین‌ها و سنن ملی، از دیگر دستگاه‌های اجرایی کشور پیشی گرفت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اشاره به ارزیابی مرحله استانی جشنواره شهید رجایی گفت: در این مرحله، ۶۳ دستگاه اجرایی استان مورد ارزیابی قرار گرفتند و تنها ۶ دستگاه به عنوان برترین‌های استان انتخاب شدند که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در بخش فرهنگی، علمی و آموزشی موفق به کسب مقام اول شد.

رنجبر افزود: این موفقیت‌ها ثابت می‌کند که هنر و فرهنگ در کنار سایر بخش‌ها، جایگاه ویژه‌ای در توسعه کشور دارند و کسب رتبه اول در این ارزیابی‌ها، جایگاه فرهنگی فارس را در نقشه فرهنگی کشور تثبیت می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جشنواره شهید رجایی کشور علاوه بر ارزیابی عملکرد عمومی دستگاه‌های اجرایی استان‌ها، دستگاه‌های برتر را بر اساس شاخص‌های مختلفی همچون ارتقای بهره‌وری، شفافیت، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و توسعه دولت هوشمند ارزیابی می‌کند. استان فارس با محوریت فرهنگ و هنر، به عنوان نماد پیشتازی در عرصه فرهنگی کشور شناخته شده و تلاش دارد با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها و استعدادهای انسانی، آیینی، فرهنگی و هنری خود، گامی دیگر در مسیر توسعه و اعتلای فرهنگ اسلامی و ایرانی بردارد.

وی افزود: این موفقیت نه تنها حاصل تلاش‌های روزمره و استراتژیک است، بلکه نمایانگر عزم راسخ استاندار فارس، شهردار و حامیان هنری همچون مدیریت شهر آفتاب برای دستیابی به اهداف بلندمدت فرهنگی و هنری است و امید است این روند همچنان ادامه یابد تا فارس به عنوان الگوی موفق در عرصه حکمرانی فرهنگی و هنری برای سایر استان‌ها باقی بماند.

