آغاز بهکار نخستین نمایشگاه تخصصی حصیربافی در شهرستان مهر
طی آیینی با حضور سرپرست معاونت صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی فارس و مسئولین شهرستان مهر و هنرمندان صنایعدستی استانهای جنوبی کشور، نخستین نمایشگاه تخصصی حصیربافی با محصولات درخت نخل عصر امروز در شهرستان مهر استان فارس افتتاح آغاز بهکار کرد.
به گزارش ایلنا، مجید سلیمی در حاشیه این آیین گفت: دنیای امروز دنیای تجاریسازی است و صنایعدستی برای حضور موثر در بازار نیازمند برگزاری رویدادهای تخصصی است.
سرپرست معاونت صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فارس، با اشاره به انتخاب حصیربافی بهعنوان یکی از محورهای اصلی تجاریسازی توسط وزارت میراث فرهنگی افزود: حصیربافی به دلیل گستردگی صنعتگران فعال در جنوب کشور و استقبال مخاطبان، ظرفیت ویژهای برای ورود به بازارهای ملی و منطقهای دارد.
سلیمی بیان کرد: محصولات حصیری عموما کاربردی بومی و محلی دارد، یعنی مردم روستا عشایر که در نخلستانها مشغول کارگری و زراعت هستند کلاه حصیری، سبدهای حصیری، زیراندازهای حصیری سایهبانهای حصیری طنابهای حصیری نوارهای حصیری میبافند اما بهصورت حدی اگر ما بخواهیم به حصیربافی دقت کنیم، حصیربافی بهعنوان یکی از رشتههایی که در دکوراسیون مدرن مروزی کارکرد و کاربرد بسیار گستردهای پیدا کرده حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: در این نمایشگاه، که در آستانه میلاد پربرکت حضرت فاطمه زهرا (س) برپا شده است، روستاها و شهرهای دارای ثبت ملی حصیربافی به همراه نمایندگان هفت استان جنوبی کشور محصولات خود را عرضه خواهند کرد.
سرپرست معاونت صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فارس همچنین اعلام کرد: برنامههای جانبی نمایشگاه شامل کارگاههای آموزشی، ورکشاپها، مسابقات و برنامههای فرهنگی با هدف تقویت روند تجاریسازی در حوزه حصیربافی برگزار میشود.
سلیمی افزود: یکی از اهداف این نمایشگاه رسیدن به این اجماع است که حصیربافی میتواند در خانههای مدرن امروزی با موفقیت و اطمینان خاطر راه پیدا کند.
وی اظهار کرد: این نمایشگاه که در سالن شهدای شهرستان مهر برپا گردیده است تا ٢٠ آذرماه میزبان بازدیدکنندگان خوهد بود.