خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توزیع بیش از ۷ هزارتن برنج تنظیم بازار در فارس

توزیع بیش از ۷ هزارتن برنج تنظیم بازار در فارس
کد خبر : 1724986
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: به منظور تنظیم بازار از ابتدای سال تاکنون بیش از هفت هزارتن برنج از محل موجودی ذخایر راهبردی انبارهای شرکت غله در این استان توزیع شده است.

به گزارش ایلنا، صمد کردی پور  با اشاره به اینکه پیش از این توزیع برنج در مناسبت های مختلف صورت می گرفت، تصریح کرد: از ابتدای مهرماه امسال توزیع  این کالا اساسی به صورت ماهانه در سراسر استان آغاز شده است و روند توزیع ادامه دارد.

وی افزود: در حال حاضر  یک هزار و ۱۹۰ تن برنج سهمیه آذرماه در حال توزیع است و مردم می توانند این کالا را از نزدیک ترین فروشگاه محل سکونت خود دریافت کنند.

این مقام مسئول اضافه کرد: برنج های توزیعی با  برندهای زرنگار ، همخوان و عالی عبیری عرضه می شود و قیمت مصوب  برای مصرف کننده ۱۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان است.

کردی پور با بیان اینکه امکان خرید برنج از نزدیک ترین فروشگاه محل اقامت فراهم شده است، اظهار کرد: این کالا با قیمتی قریب به ۱۱۵ و ۳۰۰ هزار تومان به شبکه توزیع شامل تعاونی ها، فروشگاه های زنجیره ای و فروشگاه های بزرگ تحویل می شود تا با نرخ مصوب و نظارت شده در اختیار مردم قرار گیرد.

سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: توزیع مستمر برنج تنظیم بازاری نقش مهمی در ثبات بازار و مدیریت قیمت‌ها داشته و با برنامه‌ریزی انجام‌شده، این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری