توزیع بیش از ۷ هزارتن برنج تنظیم بازار در فارس
سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: به منظور تنظیم بازار از ابتدای سال تاکنون بیش از هفت هزارتن برنج از محل موجودی ذخایر راهبردی انبارهای شرکت غله در این استان توزیع شده است.
به گزارش ایلنا، صمد کردی پور با اشاره به اینکه پیش از این توزیع برنج در مناسبت های مختلف صورت می گرفت، تصریح کرد: از ابتدای مهرماه امسال توزیع این کالا اساسی به صورت ماهانه در سراسر استان آغاز شده است و روند توزیع ادامه دارد.
وی افزود: در حال حاضر یک هزار و ۱۹۰ تن برنج سهمیه آذرماه در حال توزیع است و مردم می توانند این کالا را از نزدیک ترین فروشگاه محل سکونت خود دریافت کنند.
این مقام مسئول اضافه کرد: برنج های توزیعی با برندهای زرنگار ، همخوان و عالی عبیری عرضه می شود و قیمت مصوب برای مصرف کننده ۱۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان است.
کردی پور با بیان اینکه امکان خرید برنج از نزدیک ترین فروشگاه محل اقامت فراهم شده است، اظهار کرد: این کالا با قیمتی قریب به ۱۱۵ و ۳۰۰ هزار تومان به شبکه توزیع شامل تعاونی ها، فروشگاه های زنجیره ای و فروشگاه های بزرگ تحویل می شود تا با نرخ مصوب و نظارت شده در اختیار مردم قرار گیرد.
سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: توزیع مستمر برنج تنظیم بازاری نقش مهمی در ثبات بازار و مدیریت قیمتها داشته و با برنامهریزی انجامشده، این روند در ماههای آینده نیز ادامه خواهد یافت.