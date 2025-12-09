توزیع بیش از ۷ هزارتن برنج تنظیم بازار در فارس

به گزارش ایلنا، صمد کردی پور با اشاره به اینکه پیش از این توزیع برنج در مناسبت های مختلف صورت می گرفت، تصریح کرد: از ابتدای مهرماه امسال توزیع این کالا اساسی به صورت ماهانه در سراسر استان آغاز شده است و روند توزیع ادامه دارد.

وی افزود: در حال حاضر یک هزار و ۱۹۰ تن برنج سهمیه آذرماه در حال توزیع است و مردم می توانند این کالا را از نزدیک ترین فروشگاه محل سکونت خود دریافت کنند.

این مقام مسئول اضافه کرد: برنج های توزیعی با برندهای زرنگار ، همخوان و عالی عبیری عرضه می شود و قیمت مصوب برای مصرف کننده ۱۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان است.

کردی پور با بیان اینکه امکان خرید برنج از نزدیک ترین فروشگاه محل اقامت فراهم شده است، اظهار کرد: این کالا با قیمتی قریب به ۱۱۵ و ۳۰۰ هزار تومان به شبکه توزیع شامل تعاونی ها، فروشگاه های زنجیره ای و فروشگاه های بزرگ تحویل می شود تا با نرخ مصوب و نظارت شده در اختیار مردم قرار گیرد.

سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: توزیع مستمر برنج تنظیم بازاری نقش مهمی در ثبات بازار و مدیریت قیمت‌ها داشته و با برنامه‌ریزی انجام‌شده، این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت.

انتهای پیام/