مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس رئیس شورای روابط عمومی اتاقهای کشور شد
شورای روابط عمومی اتاقهای بازرگانی با هدف فعالسازی اتاقهای سراسر کشور در راستای جریانسازی خبری و شبکهسازی بین روابط عمومی اتاقها آغاز به کار کرد.
این شورا با هدف هماهنگی، انسجامبخشی و ارتقای حرفهایگرایی در فرآیند اطلاعرسانی و انتشار اخبار ایجاد شده و بر اساس دستورالعمل، از هفت عضو اصلی شامل یک عضو حقوقی (مدیر روابطعمومی اتاق ایران) و شش عضو منتخب نشست سالانه تشکیل میشود.
در نخستین جلسه این شورا که بهصورت آنلاین برگزار شد، با رأی اعضای هیات رئیسه؛ فاطمه هاشمینیک مدیر روابط عمومی اتاق شیراز بهعنوان رئیس و محمد جعفری مدیر روابط عمومی اتاق اردبیل بهعنوان نایبرئیس شورا انتخاب شدند.
مطابق وظایف تعریفشده، این شورا مسئولیت بررسی و تحلیل اخبار، ایجاد هماهنگی میان روابطعمومی اتاقها و شبکهسازی و همافزایی در حوزه ارتباطات و اطلاعرسانی اتاقهای سراسر کشور را بر عهده دارد.