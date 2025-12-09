خبرگزاری کار ایران
مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس رئیس شورای روابط عمومی اتاق‌های کشور شد

شورای روابط عمومی اتاق‌های بازرگانی با هدف فعال‌سازی اتاق‌های سراسر کشور در راستای جریان‌سازی خبری و شبکه‌سازی بین روابط عمومی اتاق‌ها آغاز به کار کرد.

به گزارش ایلنا، با رأی اعضای هیات رئیسه؛ فاطمه هاشمی‌نیک مدیر روابط عمومی اتاق فارس به‌عنوان رئیس و محمد جعفری مدیر روابط عمومی اتاق اردبیل به‌عنوان نایب‌رئیس شورا انتخاب شدند.

این شورا با هدف هماهنگی، انسجام‌بخشی و ارتقای حرفه‌ای‌گرایی در فرآیند اطلاع‌رسانی و انتشار اخبار ایجاد شده و بر اساس دستورالعمل، از هفت عضو اصلی شامل یک عضو حقوقی (مدیر روابط‌عمومی اتاق ایران) و شش عضو منتخب نشست سالانه تشکیل می‌شود.

در نخستین جلسه این شورا که به‌صورت آنلاین برگزار شد، با رأی اعضای هیات رئیسه؛ فاطمه هاشمی‌نیک مدیر روابط عمومی اتاق شیراز به‌عنوان رئیس و محمد جعفری مدیر روابط عمومی اتاق اردبیل به‌عنوان نایب‌رئیس شورا انتخاب شدند.

مطابق وظایف تعریف‌شده، این شورا مسئولیت بررسی و تحلیل اخبار، ایجاد هماهنگی میان روابط‌عمومی اتاق‌ها و شبکه‌سازی و هم‌افزایی در حوزه ارتباطات و اطلاع‌رسانی اتاق‌های سراسر کشور را بر عهده دارد.

