به گزارش ایلنا، سیاوش بد‌ری سه‌شنبه ١٨ آذر در جمع خبرنگاران گفت: با‌توجه‌به اهمیت استفاده از دانش و تجربه افراد و گروه‌های مختلف در ارتقاء بهره‌وری آب، یک رویداد ملی طراحی و وارد فاز اجرایی شده است.

قائم‌مقام رویداد ملی ارتقاء بهره‌وری آب، خاطرنشان کرد: هدف اصلی از طراحی و اجرای این‌رویداد علمی، جمع‌آوری ایده‌های نوین و تجارب موفق در زمینه "ارتقاء بهره‌وری آب" و استفاده از این ایده‌ها برای رفع چالش‌های مرتبط بوده است.

‌رئیس هیئت‌مدیره آب منطقه‌ای فارس با یادآوری اینکه فراخوان عمومی رویداد ارتقاء بهره‌وری آب، ١٧ آبان منتشر شد، از تمدید مهلت ارسال ایده‌ها و مشارکت در این‌رویداد خبر داد و گفت: متخصصان و فعالان و علاقه‌مندان حوزه آب این امکان را دارند که تا ٣٠ آذرماه جاری، نسبت به ارسال ایده‌های خود اقدام کنند.

بد‌ری مکان برگزاری رویداد ارتقاء بهره‌وری آب را سالن اجلاس پارک علم و فناوری فارس در شیراز و زمان‌برگزاری را هشتم بهمن ماه امسال اعلام و اضافه کرد: اهداف رویداد، ترویج تفکر خلاق و نوآور در حوزه بهره‌وری آب، استفاده از توان علمی و فناورانه دانشگاه‌ها و نخبگان برای حل مسائل مرتبط با آب و ارتقای فرهنگ مصرف بهینه و مدیریت پایدار منابع آبی، پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای فارس با بیان اینکه، هشت محور برای این‌رویداد تعیین شده است، گفت: کاربرد‌های فناوری‌ها و تجهیزات نوین در ارتقاء بهره‌وری منابع و مصارف آب، مدیریت هدررفت شبکه‌‌های انتقال و توزیع آب، ارزش‌گذاری و اقتصاد آب در بهبود بهره‌وری و حقوق و قوانین مرتبط با آب، بخشی از این محور‌ها است.

رئیس هیئت‌مدیره آب منطقه‌ای فارس خاطرنشان کرد: آموزش، فرهنگ‌سازی و مدیریت مشارکتی منابع آب، کاربرد‌های نا‌متعارف (پساب، دریا، آب شور، جمع‌آوری باران، رطوبت هوا و...) در مصارف مختلف، همبست آب، انرژی، غذا و محیط‌زیست در بهره‌وری آب و نقش تاب‌آوری تاسیسات در بهره‌وری و مدیریت آب، از دیگر محور‌های این‌رویداد علمی است.

بد‌ری با یادآوری اینکه در چارت تدوین شده، رئیس این‌رویداد، استاندار فارس است، گفت: در برگزاری این‌رویداد، وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران، سازمان ملی بهره‌وری ایران، استانداری فارس، سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی و جهادکشاورزی فارس، شرکت‌های آب و فاضلاب استان فارس و شیراز، پارک علم و فناوری فارس، دانشگاه شیراز و دانشگاه آزاد اسلامی، همکاری دارند.

توضیح اینکه؛ علاقه‌مندان به مشارکت در این‌رویداد می‌توانند با مراجعه به نشانی https://event.frrw.ir نسبت به ارسال ایده‌های خلاقانه خود در محور‌های اعلامی، اقدام کنند.

انتهای پیام/