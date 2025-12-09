رئیس حوزه قضایی مراوهتپه:
ورود قضایی به موضوع تاخیر در بهره برداری از پروژه تامین آب شرب گلیداغ
رئیس حوزه قضایی مراوهتپه با حضور در گلیداغ از روند متوقفشده پروژه حفر چاه آب شرب و وضعیت ایمنی جادههای این منطقه بازدید کرد و درباره پیامدهای قانونی هرگونه تأخیر، قصور یا ترکفعل دستگاههای اجرایی در این بخش هشدار داد.
به گزارش ایلنای گلستان، سیدرحیم سیدنژاد گفت: مشکل کمبود آب آشامیدنی در شهر گلیداغ و کندی پروژه تامین آب این منطقه از چالشهای اساسی است. این طرح باید تا پایان پاییز ۱۴۰۳ به بهرهبرداری میرسید، اما بهگفته مسئولان محلی، پیشرفت زیادی نداشته است.
سیدنژاد گفت: تأخیر بیدلیل در تکمیل این پروژه پذیرفتنی نیست و در صورت ادامه، پیگیری قضایی انجام خواهد ش. دستگاههای خدماترسان را موظف هستند با فوریت موانع فنی و اداری را رفع و گزارش دقیق پیشرفت کار را ارائه کنند.
در ادامه این بازدید، رئیس حوزه قضایی مراوهتپه، جادههای دسترسی منتهی به شهر گلیداغ و نقاط حادثهخیز را نیز بررسی و به راهداری شهرستان دستور داد نسبت به خطکشی جادهها، نصب علائم ایمنی، اصلاح نقاط خطرناک و رفع نواقص اقدام کند.