خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس حوزه قضایی مراوه‌تپه:

ورود قضایی به موضوع تاخیر در بهره برداری از پروژه تامین آب شرب گلیداغ

ورود قضایی به موضوع تاخیر در بهره برداری از پروژه تامین آب شرب گلیداغ
کد خبر : 1724897
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس حوزه قضایی مراوه‌تپه با حضور در گلیداغ از روند متوقف‌شده پروژه حفر چاه آب شرب و وضعیت ایمنی جاده‌های این منطقه بازدید کرد و درباره پیامدهای قانونی هرگونه تأخیر، قصور یا ترک‌فعل دستگاه‌های اجرایی در این بخش هشدار داد.

به گزارش ایلنای گلستان، سیدرحیم سیدنژاد گفت: مشکل کمبود آب آشامیدنی در شهر گلیداغ و کندی پروژه تامین آب این منطقه از چالش‌های اساسی است. این طرح باید تا پایان پاییز ۱۴۰۳ به بهره‌برداری می‌رسید، اما به‌گفته مسئولان محلی، پیشرفت زیادی نداشته است. 

سیدنژاد گفت:  تأخیر بی‌دلیل در تکمیل این پروژه پذیرفتنی نیست و در صورت ادامه، پیگیری قضایی انجام خواهد ش. دستگاه‌های خدمات‌رسان را موظف هستند با فوریت موانع فنی و اداری را رفع و گزارش دقیق پیشرفت کار را ارائه کنند. 

در ادامه این بازدید، رئیس حوزه قضایی مراوه‌تپه،   جاده‌های دسترسی  منتهی به شهر گلیداغ و نقاط حادثه‌خیز را نیز بررسی و به راهداری شهرستان دستور داد نسبت به خط‌کشی جاده‌ها، نصب علائم ایمنی، اصلاح نقاط خطرناک و رفع نواقص اقدام کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری