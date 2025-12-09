روابطعمومی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان اعلام کرد:
جراحی موفقیتآمیز هیسترکتومی و برداشتن توده 2 کیلوگرمی از بدن بیمار در قم
روابطعمومی مدیریت درمان ادارهکل تأمین اجتماعی استان قم در گزارشی اعلام کرد: در یک عمل جراحی دقیق و موفقیتآمیز، تیم پزشکی بیمارستان امام رضا این استان توانستند تودهای به وزن حدود 2 کیلوگرم را با انجام عمل جراحی هیسترکتومی (برداشتن کامل رحم) از شکم بانوی 42 ساله خارج کنند.
به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش مدیریت درمان تأمین اجتماعی قم، این بیمار که با شکایت از دردهای مزمن شکمی، احساس سنگینی و نفخ مداوم به اورژانس بیمارستان امام رضا قم مراجعه کرده بود، پس از ارزیابیهای بالینی و انجام سونوگرافی، وجود یک توده حجیم در ناحیه لگن و رحم وی تشخیص داده شد.
بنابر این گزارش، با توجه به اندازه توده و علائم بیمار، با همکاری متخصص جراحی عمومی تصمیم به انجام عمل هیسترکتومی (برداشتن کامل رحم) گرفته شد. این عمل با هماهنگی و تلاش به موقع اتاق عمل بیمارستان با موفقیت کامل انجام شد و توده 2 کیلویی بدون هیچگونه آسیب به بافتهای مجاور خارج گردید.
با توجه به بزرگی توده، انتظار میرفت که جراحی طولانی و پیچیده باشد، اما خوشبختانه همه چیز طبق برنامه پیش رفت و حال عمومی بیمار پس از عمل رضایتبخش است. بیمار پس از عمل، در بخش ریکاوری تحت مراقبت ویژه قرار گرفت و هماکنون در شرایط عمومی خوب، دوران نقاهت خود را سپری میکند.
روابطعمومی مدیریت درمان ادارهکل تأمین اجتماعی استان قم در گزارش خود بر ضرورت تشخیص زودهنگام بیماریها و تودهها تأکید کرده و عنوان داشته است که تشخیص زودهنگام چنین مواردی از یک سو و مراجعه به موقع به پزشک از سوی دیگر نقش مهمی در پیشگیری از عوارض تودههای اینچنینی دارد.