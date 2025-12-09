به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش مدیریت درمان تأمین اجتماعی قم، این بیمار که با شکایت از دردهای مزمن شکمی، احساس سنگینی و نفخ مداوم به اورژانس بیمارستان امام رضا قم مراجعه کرده بود، پس از ارزیابی‌های بالینی و انجام سونوگرافی، وجود یک توده حجیم در ناحیه لگن و رحم وی تشخیص داده شد.

بنابر این گزارش، با توجه به اندازه توده و علائم بیمار، با همکاری متخصص جراحی عمومی تصمیم به انجام عمل هیسترکتومی (برداشتن کامل رحم) گرفته شد. این عمل با هماهنگی و تلاش به موقع اتاق عمل بیمارستان با موفقیت کامل انجام شد و توده 2 کیلویی بدون هیچ‌گونه آسیب به بافت‌های مجاور خارج گردید.

با توجه به بزرگی توده، انتظار می‌رفت که جراحی طولانی و پیچیده باشد، اما خوشبختانه همه چیز طبق برنامه پیش رفت و حال عمومی بیمار پس از عمل رضایت‌بخش است. بیمار پس از عمل، در بخش ریکاوری تحت مراقبت ویژه قرار گرفت و هم‌اکنون در شرایط عمومی خوب، دوران نقاهت خود را سپری می‌کند.

روابط‌عمومی مدیریت درمان اداره‌کل تأمین اجتماعی استان قم در گزارش خود بر ضرورت تشخیص زودهنگام بیماری‌ها و توده‌ها تأکید کرده و عنوان داشته است که تشخیص زودهنگام چنین مواردی از یک سو و مراجعه به موقع به پزشک از سوی دیگر نقش مهمی در پیشگیری از عوارض توده‌های این‌چنینی دارد.

