قرارگیری 7000 هکتار از اراضی استان مرکزی زیر پوشش بذرکاری

به گزارش ایلنا، عبدالحسین محمدی افزود: کاشت گونه‌های بومی مقاوم به خشکی در راستای مقابله با تغییر اقلیم و کاهش پوشش گیاهی، همگام با طرح مردمی کاشت یک میلیارد نهال در کشور و با اجرای گسترده برنامه‌های بذرکاری در تمامی شهرستان‌های سطح استان مرکزی انجام شده است. این اقدامات از نظر وسعت یکی از مهم‌ترین برنامه‌های احیای پوشش گیاهی در بازه زمانی سال‌های اخیر محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در کنار فعالیت‌های تخصصی دستگاه‌های اجرایی توسعه پویش‌های مردمی بذرکاری و جلب مشارکت جوامع محلی دهیاران، انجمن‌های محیط‌زیستی، دستگاه‌های خدمات‌رسان و گروه‌های داوطلب نقش مؤثری در تقویت روند احیای پوشش گیاهی داشته است. سیاست‌ها بر این است که عملیات کاشت تنها یک فعالیت فنی نباشد، بلکه به یک حرکت اجتماعی فراگیر تبدیل شود تا حفاظت و نگهداشت عرصه‌های کاشته شده به صورت مشارکتی انجام گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی به اختلالات ایجاد شده در فرایند رویش و استقرار نهال‌ها به دلیل کاهش نزولات جوی و همچنین نبود بارندگی‌های بهاره اشاره کرده و اظهار داشت: اگر چه بخشی از بذرهای کاشته شده مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه را پشت سر گذاشته‌اند، اما به دلیل کاهش نزولات جوی و عدم وقوع بارش‌های مؤثر در بهاره، ادامه رویش و استقرار کامل نهال‌ها با اختلال مواجه شده است.

محمدی به مهم‌ترین چالش پیش روی استقرار گونه بادام کوهی که در سال‌های گذشته با آن روبرو بوده اشاره داشته و تصریح کرد: خشکسالی‌های پی در پی و کمبود رطوبت خاک مهم‌ترین چالش پیش روی استقرار گونه بادام کوهی در سال‌های اخیر بوده است. این شرایط نیاز به برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای انتخاب رویشگاه‌های مناسب و تقویت اقدامات حفاظتی پس از کاشت را دوچندان کرده است. اجرای آن مستلزم تأمین اعتبار است و تاکنون محقق نشده است.

وی بیان داشت: مجموعه‌ای از اقدامات هم‌افزا شامل عملیات بذرکاری بهره‌گیری از گونه‌های بومی مقاوم گسترش پویش‌های مردمی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در حال شکل‌گیری است که هدف آن افزایش پوشش گیاهی، ارتقای تاب‌آوری اکولوژیک استان، کاهش اثرات خشکسالی و مهار فرسایش خاک است و اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی این مسیر را با جدیت و اتکا به توان مردمی ادامه خواهد داد.

