قاتل بانوی گنبدی شناسایی و دستگیر شد

قاتل بانوی گنبدی شناسایی و دستگیر شد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس از شناسایی و دستگیری قاتل بانوی گنبدی خبر داد.

به گزارش ایلنای گلستان، محمد ارمی گفت: چهارشنبه هفته گذشته پیکر یک خانم چند ساعت پس از مفقودی در یکی از خیابان‌های نزدیک محل زندگی وی کشف و پس از انتقال به پزشکی قانونی، مشخص شد به علت خفگی جان باخته است. 

ارمی افزود: پس از بررسی و تحقیقات، همان شب، یک مظنون شناسایی و دستگیر شد. در تحقیقات پلیس و  کشف شواهد و مستندات از محل کار این فرد که در نزدیک زندگی مقتول قرار دارد، ظن قتل از سوی متهم تقویت شد. 

دادستان گنبدکاووس گفت: متهم پس از مواجهه با قرائن به قتل اعتراف کرد و انگیزه خود را سرقت طلاهای این خانم اعلام کرد. متهم بازداشت است و پرونده در شعبه سوم بازپرسی دادسرای این شهرستان، تشکیل و در حال رسیدگی است.

