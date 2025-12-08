قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۲ میلیون و ۷۳۷ هزار تومان و هر دلار ۱۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان و هر یورو ۱۴۵ هزار و ۴۵۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

