قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز در حال افزایش است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت۱۲ میلیون و ۷۳۷ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۲ میلیون و ۷۳۷ هزار تومان و هر دلار ۱۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان و هر یورو ۱۴۵ هزار و ۴۵۰ تومان در بازار در حال معامله میباشد.