راه‌اندازی گرم‌خانه‌های کرمانشاه با آغاز فصل سرما/آمادگی برای اسکان شبانه افراد بی‌سرپناه

راه‌اندازی گرم‌خانه‌های کرمانشاه با آغاز فصل سرما/آمادگی برای اسکان شبانه افراد بی‌سرپناه
آمادگی برای اسکان شبانه افراد بی‌سرپناه

مدیرکل اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری کرمانشاه از راه‌اندازی گرم‌خانه‌ها با آغاز بارندگی‌ها و سرمای هوا خبر داد.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه،  شیرزاد عباسی، با اشاره به آغاز بارندگی‌ها و سردی هوا، از فعال‌سازی گرم‌خانه‌های تحت نظارت شهرداری خبر داد و اظهار کرد: همه ظرفیت‌ها برای جلوگیری از آسیب به افراد بی‌سرپناه در شب‌های سرد پاییز و زمستان آماده شده است.

وی عنوان کرد: گرم‌خانه اصلی شهر کرمانشاه واقع در پارک جلالیه -میدان ایثار- آماده پذیرش افراد نیازمند است. این مجموعه به‌طور میانگین ۳۵ تا ۴۰ نفر را در هر شب اسکان می‌دهد.

عباسی با بیان اینکه خدمات‌دهی به افراد بی‌سرپناه از ساعات ابتدایی شب آغاز می‌شود، گفت: توزیع غذای گرم از ساعت شش غروب شروع شده و افراد تا ساعت هشت صبح در گرم‌خانه اسکان دارند.

وی با تأکید بر اینکه شهرداری برای افزایش مراجعات احتمالی نیز برنامه‌ریزی کرده، گفت: در صورتی که تعداد افراد متقاضی از ظرفیت گرم‌خانه جلالیه بیشتر شود، اردوگاه چشمه‌سفید فعال خواهد شد.

عباسی ظرفیت این اردوگاه را ۲۰ نفر اعلام کرد و افزود: در چشمه‌سفید نیز همان خدمات گرم‌خانه اصلی شامل اسکان، شام، صبحانه و استحمام در اختیار افراد قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: برای بانوان نیز اسکان شبانه در گرم‌خانه‌های تحت نظارت بهزیستی انجام می‌شود و پس از پذیرش، خدمات کامل شامل شام، صبحانه و امکانات بهداشتی به آنان ارائه می‌شود.

مدیرکل اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه پذیرش افراد در گرم‌خانه‌ها به دو صورت انجام می‌شود، افزود: افراد پذیرش شده یا خودمعرف هستند و بصورت داوطلبانه در این اماکن حضور می‌یابند و توسط توسط تیم‌های خدماتی شهرداری در سطح شهر جمع و به این اماکن آورده می‌شوند.

عباسی با تأکید بر استمرار این خدمات تا پایان فصل سرما گفت: هدف اصلی شهرداری کرمانشاه جلوگیری از آسیب دیدن افراد بی‌سرپناه در شب‌های سرد سال و ارائه حداقل خدمات رفاهی و تغذیه‌ای برای گذراندن شب به این افراد است.

