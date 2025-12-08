اجرای فاز پنجم معاینه فنی هوشمند در محدوده مرکزی شیراز
مدیر کنترل ترافیک شهرداری شیراز گفت: مرحله پنجم طرح کنترل معاینه فنی خودروها در محدوده مرکزی شهر آغاز شده و از این پس تردد خودروهای فاقد معاینه فنی توسط دوربینهای هوشمند شناسایی و جریمه میشود.
به گزارش ایلنا، سعید حیدری اظهار داشت: با پایان یافتن مرحله چهارم تمدید و دوره دوماهه اخطار ارشادی، خودروهایی که معاینه فنی نداشته باشند، بهصورت خودکار توسط دوربینهای هوشمند شناسایی و جریمه میشوند.
حیدری،افزود: اجرای طرح معاینه فنی هوشمند در محدوده مرکزی این شهر از سال گذشته با آمادهسازی زیرساختها و نصب ۶۱ سامانه دوربین هوشمند در ورودیهای محدوده آغاز شده است.
وی با اشاره به مصوبه شورای شهر و ابلاغ آن به شهرداری در راستای اجرای قانون هوای پاک تصریح کرد: این طرح با هدف کاهش آلودگی هوا و تشویق شهروندان به رعایت استانداردهای خودروهای شخصی اجرایی شده است.
مدیر کنترل ترافیک شهرداری شیراز با بیان اینکه از ابتدای سال جاری چهار مرحله اطلاعرسانی و تمدید زمان انجام معاینه فنی صورت گرفت، خاطرنشان کرد: بهدلیل استقبال گسترده شهروندان و تشکیل صفهای طولانی در مراکز معاینه فنی، شهرداری تصمیم گرفت مهلت را در سه مرحله تمدید کند و پس از آن در مرحله چهارم بهمدت دو ماه مرحله ارشادی اجرا شد که در آن به خودروهای فاقد معاینه فنی اخطار پیامکی ارسال میشد.
وی افزود: از اکنون مرحله پنجم طرح به اجرا درمیآید و خودروهایی که معاینه فنی معتبر نداشته باشند، بهصورت خودکار توسط دوربینها شناسایی و جریمه میشوند که این جریمهها پس از تأیید پلیس راهور برای مالکان ارسال خواهد شد.
حیدری گفت: محدوده اجرای طرح براساس مطالعات جامع ترافیکی تعیین شده و قابل تغییر نیست.
مدیر کنترل ترافیک شهرداری شیراز تأکید کرد: با همت شهرداری شیراز در این محدوده، شبکه حملونقل عمومی شامل خطوط ویژه تاکسی، اتوبوسرانی و دسترسی به مترو تقویت شده تا شهروندان بتوانند بهراحتی از وسایل حملونقل عمومی استفاده کنند و استفاده از خودرو شخصی را به حداقل برسانند.
وی با بیان اینکه ایمنی خودرو یکی از کلیدیترین عوامل در کاهش تصادفات جادهای و حفظ سلامت خانوادهها محسوب میشود، عنوان کرد: خودروهای مجهز به سیستمهای پیشرفته مانند ترمز ضدقفل (ABS)، کیسههوای متعدد، کنترل پایداری و سیستمهای هشداردهنده نهتنها از وقوع تصادفات جلوگیری میکنند، بلکه در صورت بروز حادثه نیز شدت آسیبها را بهطور چشمگیری کاهش میدهند.
حیدری گفت: در این راستا، اجرای دقیق و فراگیر طرح معاینه فنی بهعنوان یک راهکار عملی و مؤثر، نقش بسزایی در ارتقای ایمنی خودروها و کاهش سوانح رانندگی ایفا میکند.
وی با اشاره به اینکه تداوم و گسترش این طرح همراه با فرهنگسازی مناسب، گامی اساسی در جهت ایجاد محیطی امنتر برای تمامی شهروندان است، اضافه کرد: این طرح با کنترل منظم فنی خودروها از جمله سیستم ترمز، فرمان، چراغها، میزان آلایندگی و قطعات حیاتی، اطمینان حاصل میکند که خودروها در شرایط ایمن و بهینه در خیابانهای شهر تردد کنند و با الزامیسازی معاینهفنی دورهای، از تردد خودروهای معیوب و پرخطر جلوگیری میشود و این امر بهطور مستقیم باعث کاهش تصادفات ناشی از نقص فنی، افزایش ایمنی تردد خانوادهها و همچنین بهبود کیفیت هوا در کلانشهری مانند شیراز میشود.
مدیر کنترل ترافیک شهرداری شیراز در پایان با اشاره به نقش مهم خودروها در آلودگی هوای شیراز از همه شهروندان خواست برای حفظ هوای پاک، علاوه بر انجام معاینه فنی دورهای، از حملونقل عمومی استفاده کنند.