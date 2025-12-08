خبرگزاری کار ایران
ارزیابی مهندسان معدن در ششمین دوره آزمون پروانه اشتغال شیراز

ششمین آزمون صدور و تغییر رسته پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی معدن در شیراز برگزار شد.

به گزارش ایلنا، این آزمون با حضور معاون امور معادن و صنایع معدنی استان فارس و ناظرین وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سه رسته پی‌جویی و اکتشاف، استخراج معدن و نقشه‌برداری معدن برگزار شد.  

در استان فارس، ۲۱۸ داوطلب در جلسه آزمون حضور یافتند. بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سطح کشور مجموعاً ۳۳۸۳ نفر در ۲۴ حوزه امتحانی شرکت کردند که شامل ۷۴۸ نفر در رسته پی‌جویی و اکتشاف، ۲۴۰۴ نفر در استخراج معدن و ۲۳۱ نفر در نقشه‌برداری معدن بودند. ترکیب جنسیتی شرکت‌کنندگان نیز شامل ۹۱۰ بانوی مهندس و ۲۴۷۳ آقا بود.  

 رضا افشاری، معاون امور معادن و صنایع معدنی استان فارس، با اشاره به جایگاه این استان گفت: فارس طی سه سال گذشته بالاترین درصد قبولی در آزمون پروانه اشتغال را در میان استان‌های کشور داشته و به‌عنوان یکی از حوزه‌های فعال و موفق شناخته می‌شود.

هدف از برگزاری این آزمون، صدور پروانه اشتغال یا تغییر رسته حرفه‌ای اعضا به یکی از رسته‌های تخصصی یادشده است. کارنامه این آزمون نیز به مدت سه سال برای ارائه در فرایند صدور پروانه اشتغال معتبر خواهد بود.

