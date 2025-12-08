آغاز ثبتنام سیوهفتمین جشنواره امتنان از کارگران نخبه و گروههای کارنمونه در هرمزگان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان از آغاز ثبتنام برای شرکت در سیوهفتمین جشنواره امتنان در استان خبر داد و اعلام کرد کارگران نخبه و گروههای کار نمونه در سه بخش اقتصادی میتوانند از هفدهم آذر ماه تا هجدهم دی ماه 1404 به سامانه جشنواره مراجعه و ثبتنام کنند.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، کیامرث برخورداری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با تأکید بر ضرورت معرفی برترینهای جامعه کار و تلاش اظهار داشت: جشنواره امتنان با هدف ترویج فرهنگ کار، افزایش انگیزه و شناسایی نخبگان جامعه کارگری و کارفرمایی هر ساله همزمان با هفته کارگر در سطح ملی و استانی برگزار میشود.
وی افزود: ثبتنام سیوهفتمین دوره جشنواره امتنان در هرمزگان از ۱۷ آذر ماه تا ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ ادامه دارد. کارگران نخبه وگروههای کار نمونه در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات میتوانند با مراجعه به نشانی اینترنتی https://emtenan.mcls.gov.ir نسبت به ثبت اطلاعات و بارگذاری مدارک خود اقدام کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان همچنین گفت: علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند در مرکز استان به دبیرخانه جشنواره مستقر در مدیریت اجتماعی این اداره کل و در شهرستانهای تابعه به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مربوطه مراجعه نمایند.