جلوگیری از خروج ۳ میلیون لیتری سوخت از چرخه توزیع در گلستان

به گزارش ایلنای گلستان، حیدر آسیابی گفت: با پیگیری‌های دادستانی مرکز استان مشخص شد در سامانه سدف که کشاورزان و گلخانه داران اطلاعات خود را برای تخصیصی سهیمه سوخت ثبت می‌کنند، مغایرت‌های اطلاعاتی وجود دارد که سبب انحراف عملکرد مصرف سوخت در این بخش، شده است.

آسیابی افزود: با ورود دادستانی و نظارت‌های مستمر، میزان مصرف سوخت این بخش ۴۰ درصد کاهش یافت و از خروج ۳ میلیون و ۱۰۱ هزار لیتر سوخت، به ارزش بیش از ۱۷۳ میلیارد تومان جلوگیری شد.

وی ادامه داد: دستور قانونی به تمام دستگاه‌های متولی هم در این بخش صادر شد تا بر اساس شاخص‌های آمار تولید محصول، ساعات کاری ماشین‌آلات کشاورزی، خدمات ارائه‌شده توسط واحد کشاورزی، مصرف آب و برق در عملیات‌های کشاورزی و بیمه کشاورزان و ماشین‌آلات، میزان عملکرد متقاضی را برای تخصیص سوخت نظارت کنند تا از تخصیص سوخت اضافی به موارد غیرضروری و خروج سوخت و قاچاق آن جلوگیری شود.

