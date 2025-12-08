بارش باران همراه با کاهش دید افقی در جاده های آذربایجان غربی/محورهای مواصلاتی استان لغزنده و مه آلود است

ارسلان شکری در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، از آغاز بارش باران در محورهای مواصلاتی استان و افزایش احتمال لغزندگی و کاهش دید افقی خبر داد و گفت:هیچ گونه انسداد ،محدودیت یا مشمل ترافیکی در جاده های استان وجود ندارد.

مدیرکل راهداری و حمل نقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان، بیان کرد: با توجه به شرایط جوی، همراه داشتن تجهیزات زمستانی و ایمنی شامل لاستیک مناسب، زنجیر چرخ، بخاری سالم و چراغ‌ها و برف‌پاک‌کن استاندارد برای تردد در جاده‌ها الزامی است.

وی افزود: رانندگان باید سرعت مطمئنه را رعایت کرده، از سبقت و ترمزهای ناگهانی خودداری کنند و پیش از سفر از طریق سامانه ۱۴۱ وضعیت راه‌ها را استعلام بگیرند.

شکری با اشاره به آماده‌باش کامل نیروها و ماشین‌آلات راهداری در محورهای آذربایجان‌غربی گفت: بارش باران در بسیاری از محورهای استان باعث مه‌گرفتگی و کاهش دید شده و تردد در این مسیرها نیازمند توجه ویژه است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام راهداری، محورهای ارومیه -سیلوانا،مهاباد به سردشت،پیرانشهر به تمرچین،ارومیه به مهاباد،خوی به چالدران و سلماس به خوی مه‌آلود بوده و رانندگان باید با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی ایمن در این محور تردد کنند.

