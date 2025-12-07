رئیس پلیس راه استان قزوین:
برخورد 3 دستگاه خودرو در آزادراه قزوین-کرج منجر به ایجاد ترافیک 4 کیلومتری شد
رئیس پلیس راه استان قزوین از برخورد سه دستگاه خودرو در آزادراه قزوین-کرج و ایجاد ترافیکی به طول حدود 4 کیلومتر خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ حسین تقیخانی در تشریح این خبر گفت: ساعت 7:30 امروز یک دستگاه اتوبوس اسکانیا که از مبدأ تبریز به مقصد تهران در حال حرکت بود، در کیلومتر 15 لاین جنوبی آزادراه قزوین-کرج، حوالی شهر محمدیه، بهدلیل عدم توجه کافی به جلو، از پشت با یک دستگاه کامیونت یخچال دار برخورد کرد، متعاقب این حادثه یک دستگاه سمند سورن نیز از پشتسر با این اتوبوس برخورد کرد.
وی ادامه داد: خوشبختانه این تصادف خسارت جانی نداشته است، اما بر اثر برخورد این سه وسیله نقلیه، چرخهای اتوبوس قفل شده و ترافیکی به طول حدود 4 کیلومتر در آزادراه قزوین-کرج ایجاد شد، عوامل پلیس راه بلافاصله در صحنه تصادف حضور یافته و ضمن بررسی علل و عوامل آن، اتوبوس جایگزین برای جابهجایی 22 مسافر اسکانیا هماهنگ شد.
رئیس پلیس راه استان قزوین عنوان کرد: اتوبوس به وسیله جرثقیل به کنار آزادراه انتقال داده شد، تا دقایقی دیگر نیز مسیر بهصورت کامل بازگشایی خواهد شد.