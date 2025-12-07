به گزارش خبرنگار ایلنا، فریدالدین نصریوف در نشست مشترک با فعالان اقتصادی استان مرکزی و اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک، افزود: در حوزه تبادلات مالی نیز، ازبکستان توانایی انتقال و دریافت پول را دارد، اما نبود دسترسی ایران به سیستم سوئیفت مانع تبادلات بانکی شده است. در این راستا وزرای صنعت، معدن و تجارت هر 2 کشور تصمیم گرفتند تجارت را فعلاً از طریق تهاتر پیش ببرند تا این مانع برطرف شود.

وی به حجم مبادلات تجاری و همکاری‌های اقتصادی بین کشورهای ایران و ازبکستان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: حجم مبادلات تجاری هر 2 کشور که در گذشته حدود 300 میلیون دلار بود، هم‌اکنون به 500 میلیون دلار رسیده و طبق دستور رؤسای‌جمهور ازبکستان و ایران باید به سقف 2 میلیارد دلار افزایش یابد. در 2 سالی که در ایران حضور دارم، شاهد افزایش قابل‌توجه همکاری‌های اقتصادی و مبادلات تجاری بین 2 کشور هستم.

آغاز فعالیت بیش از 250 شرکت ایرانی در ازبکستان در سال جاری

سفیر جمهوری ازبکستان در ایران اظهار داشت: در سال جاری میلادی بیش از 250 شرکت ایرانی فعالیت خود را در ازبکستان آغاز کرده‌اند و این روند نشان‌دهنده ظرفیت گسترده همکاری‌های 2 کشور است. تمام استان‌های ازبکستان دارای مناطق ویژه اقتصادی هستند و فعالان اقتصادی ایران می‌توانند کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی خود را در این مناطق به بهره‌برداری برسانند. همچنین از مزایای گسترده‌ای همانند معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شوند.

نصریوف به یکی از مزیت‌های اقتصادی ویژه کشور ازبکستان اشاره داشته و تصریح کرد: در جهان تنها 7 کشور هستند که امکان صادرات 12 هزار قلم کالا را بدون هیچ‌گونه عوارض گمرکی و مالیات به کشورهای اروپایی را دارند و ازبکستان یکی از این 7 کشور است. بر این اساس فعالان اقتصادی ایران می‌توانند از این ظرفیت بزرگ بهره‌مند شوند. امیدواریم با شناخت بیشتر ظرفیت‌ها، زمینه برای گسترش همکاری‌های اقتصادی 2 کشور بیش از پیش فراهم شود.

وی بیان داشت: انتخاب نوع همکاری کاملاً به فعالان اقتصادی بستگی دارد و سرمایه‌گذاران ایرانی می‌توانند به صورت مستقل کار کنند یا در صورت تمایل با یک شریک ازبکستانی وارد همکاری شوند. در صورتی که شراکت مدنظر باشد، دولت ازبکستان اطلاعات بازرگانی لازم را در اختیار سرمایه‌گذاران ایرانی قرار می‌دهد. با توجه به اشتراکات فرهنگی و زبانی میان 2 ملت، امکان برقراری ارتباط با شرکای احتمالی که به فارسی، ازبکی یا انگلیسی مسلط باشند فراهم است.

قوانین برای شهروندان ازبکستان و سرمایه‌گذاران خارجی کاملاً یکسان است

سفیر جمهوری ازبکستان در ایران درباره چارچوب‌های قانونی سرمایه‌گذاری در این کشور توضیحاتی ارائه داده و تأکید کرد: قوانین برای شهروندان ازبکستان و سرمایه‌گذاران خارجی کاملاً یکسان است. زمین‌ها در مالکیت دولت قرار دارند، اما امکان اجاره‌های بلندمدت برای اتباع داخلی و خارجی وجود دارد و هیچ تفاوتی میان آنها در این زمینه اعمال نمی‌شود. امید است با تداوم روند موجود، زمینه‌های همکاری صنعتی، تجاری و سرمایه‌گذاری بیش از پیش توسعه یابد.

نصریوف ابراز داشت: اگر قرار است صادرات انجام شود، این موضوع کاملاً به اراده و برنامه بخش خصوصی بستگی دارد. نمی‌توانیم فعالان اقتصادی را ملزم کنیم تنها با یک فرد یا مجموعه خاص همکاری کنند. در ازبکستان نیز قوانین تجارت به همین صورت است و هر فعال اقتصادی می‌تواند شخصاً و به طور مستقل مبادلات خود را انجام دهد. دولت این کشور برای تسهیل فرایندها، با ارائه حمایت و معرفی پارتنرهای مناسب در کنار سرمایه‌گذاران خواهد بود.

وی به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی کشور ازبکستان اشاره داشته و اضافه کرد: در سال جاری میلادی بیش از 35 میلیارد دلار سرمایه خارجی در بخش کشاورزی ازبکستان جذب شده است. در این راستا از فعالان اقتصادی ایران دعوت می‌کنم در ازبکستان سرمایه‌گذاری کنند، زیرا این کشور یک موقعیت استثنایی و یک بازار بسیار بزرگ را پیش روی شما قرار می‌دهد. همچنین باید در نظر داشت که کشور ازبکستان تحت تحریم نیست و عضوی مهم در منطقه آسیای مرکزی محسوب می‌شود.

نمایشگاه‌های متعددی در ازبکستان برگزار می‌شود

سفیر جمهوری ازبکستان در ایران با بیان اینکه نمایشگاه‌های متعددی در این کشور برگزار می‌شود، گفت: توصیه می‌کنم شرکت‌های ایرانی محصولات خود را در این نمایشگاه‌ها ارائه کنند. کالاهای ایرانی از مزیت رقابتی قابل‌توجهی برخوردارند و در مقایسه با کالاهای ترک و اروپایی با قیمت مناسب‌تری عرضه می‌شوند. ممکن است بخشی از جامعه کشاورزی ازبکستان هنوز با ویژگی‌ها و مزایای این محصولات آشنا نباشند و حضور در نمایشگاه‌ها می‌تواند این فاصله اطلاعاتی را برطرف کند.

نصریوف افزود: جمعیت کشورهای آسیای مرکزی شامل قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان حدود 70 میلیون نفر است که نیمی از این تعداد حدود 37 میلیون نفر در کشور ازبکستان زندگی می‌کنند. حجم جمعیتی کشور ازبکستان این معنا را می‌دهد که بازار گسترده‌ای در اختیار فعالان اقتصادی قرار دارد. علاوه بر این، قرار گرفتن ازبکستان در مرکز منطقه باعث شده سیستم حمل‌ونقل و لجستیک کارآمدی برای صادرات و واردات فراهم باشد.

وی به سفر نخست‌وزیر ازبکستان به ایران به اتفاق هیئت‌همراه 150 نفره از شرکت‌های ازبکستانی در ماه مه سال جاری میلادی اشاره کرده و ادامه داد: در جریان این سفر، موافقت‌نامه‌ای امضا شد که بر اساس آن 10 کالای ایرانی و 10 کالای ازبکستانی می‌توانند بدون پرداخت مالیات و عوارض گمرکی مبادله شوند. همچنین در این موافقت‌نامه مقرر شده هر سال تعداد این کالاهای معاف از فرایندهای گمرکی افزایش یابد تا شاهد روابط تجاری بیشتر بین 2 کشور باشیم.

پیشنهاد خواهرخواندگی میان شهر اراک و یکی از شهرهای ازبکستان

سفیر جمهوری ازبکستان در ایران از علاقه این کشور برای گسترش همکاری‌های استانی خبر داد و اظهار داشت: پیشنهاد خواهرخواندگی میان شهر اراک و یکی از شهرهای ازبکستان مطرح شده و مذاکرات در این زمینه ادامه دارد. همچنین به زودی تفاهم‌نامه‌ای در خصوص خواهرخواندگی میان ساوه و شهر خوار امضا خواهد شد. از تمامی فعالان اقتصادی ایرانی که مایل به همکاری با ازبکستان هستند دعوت می‌کنیم به این کشور سفر کنند و زمینه‌های مشارکت را از نزدیک بررسی کنند.

