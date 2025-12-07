بررسی مشکلات چهاربانده کردن راه ارتباطی فومن به پونل

به گزارش ایلنا از فومن، بازرس کل گیلان در سفر به فومن پس از بازدید از طرح چهاربانده فومن به پونل در جلسه بررسی مشکلات این طرح حضور یافت و مقرر شد ظرف دو سال این پروژه تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

احمد آقایی در این جلسه گفت: کار ساخت محور چهار بانده فومن به پونل از ۱۰ سال پیش آغاز شد که به دلیل برخی مشکلات نیمه کاره مانده است و مشکلاتی برای مردم حاشیه این راه در دو شهرستان فومن و صومعه سرا ایجاد کرده است.

وی تملک و ساماندهی زمین های حاشیه این راه و جمع آوری زیرساخت‌هایی مانند آب و برق و گاز را از مشکلات ساخت این راه دانست.

مدیر کل ساخت و توسعه راه‌های شمال کشور هم گفت: ساخت محور چهاربانده فومن به پونل به طول ۴۶ کیلومتر که از ۱۰ سال پیش آغاز شده و یکی از پر ترافیک‌ترین راه‌های شمال کشور است که همینک ۶۰ درصد پیشرفت کار دارد.

شادمهر کاظم‌زاده افزود: در صورت ارزیابی و تملک زمین و جمع آوری تاسیسات داخل این طرح مثل گاز برق و آب، امیدواریم تا یک و نیم سال دیگر این طرح به بهره‌برداری برسد.

