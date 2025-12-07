نمایشگاه تخصصی خودرو و قطعات مازندران: بزرگترین رویداد نمایشگاهی شمال کشور از ۳ تا ۶ دیماه برگزار میشود
نمایشگاه تخصصی خودرو و قطعات مازندران از سوم تا ششم دیماه در نمایشگاه بینالمللی نیاوران ساری برگزار میشود. این رویداد با حضور ۴۰ شرکت فعال، فرصتی برای نمایش توانمندیهای صنعت خودرو و قطعهسازی شمال کشور است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدعلی ذکریایی روز یکشنبه در نشست با خبرنگاران به رتبه چهارم استان مازندران در تولید قطعات خودرو در سطح کشور اشاره کرد و اظهار داشت: استان مازندران باوجود داشتن پتانسیلهای بالای تولید در حوزه قطعهسازی، متأسفانه در اذهان عمومی و مسئولان استان جایگاه مناسبی ندارد. بیشتر توجهات در این استان معطوف به بخش کشاورزی است و به همین دلیل صنعت قطعهسازی بهاندازهای که شایسته است موردتوجه قرار نمیگیرد.
وی افزود: بحران جنگ ۱۲ روزه که بر صنعت قطعهسازی تأثیر منفی گذاشت، منجر به کاهش سفارشها و تعدیل نیروی انسانی در برخی از واحدهای تولیدی شد. این در حالی است که صنعت قطعهسازی بهعنوان یک پیشران اصلی در صنعت خودروسازی کشور، نیازمند حمایتهای بیشتر است.
رئیس انجمن قطعهسازان مازندران به مصوبه 4۰ هزار میلیارد تومانی دولت( دو بیست همت)برای حمایت از خودروسازان اشاره کرد و گفت: این مصوبه اگرچه در سطح کلان به تصویب رسید، اما متأسفانه هنوز بهطور کامل به قطعهسازان نرسیده است. قطعهسازان با مشکلات مالی جدی دستوپنجه نرم میکنند و برای حل این مشکلات نیازمند حمایتهای جدی از سوی دولت و نهادهای ذیربط هستیم.
ذکریایی با تأکید بر اهمیت کیفیت قطعات تولیدی، تصریح کرد: صنعت قطعهسازی باید در کنار تولید قطعات باکیفیت به نوآوری در طراحی قطعات نیز توجه ویژهای داشته باشد. در حال حاضر، ضعف در طراحی قطعات خودرو یکی از مشکلات عمده این صنعت است که نیاز به رفع دارد.
وی به اهمیت قطعات خاص تولیدی در استان اشاره کرد و گفت: در استان مازندران قطعات خاصی تولید میشود که جایگاه ویژهای در صنعت خودروسازی کشور دارد که در ایمنی و عملکرد خودروهای تولیدی بسیار مؤثر هستند.
رئیس انجمن قطعهسازان مازندران به پتانسیلهای منطقه آزاد مازندران اشاره کرد و اظهار داشت: منطقه آزاد مازندران میتواند بهعنوان یک مرکز مهم برای بومیسازی قطعهسازی و توسعه این صنعت در استان نقش مهمی ایفا کند. بومیسازی قطعهسازی باید بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی صنعت خودرو در استان قرار گیرد.
ذکریایی به برگزاری نمایشگاه تخصصی خودرو، قطعات، لوازمیدکی و صنایع وابسته در مازندران اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه، بزرگترین رویداد نمایشگاهی در شمال کشور است و فرصت مناسبی برای معرفی توانمندیهای صنعت قطعهسازی استان به شمار میرود. نمایشگاه از سوم تا ششم دیماه در محل نمایشگاه بینالمللی نیاوران ساری برگزار خواهد شد و بیش از ۴۵۰۰ متر فضای مفید بهطور اختصاصی برای نمایش محصولات بیش از ۴۰ شرکت فعال در صنعت خودرو و قطعات در نظر گرفتهشده است.
وی افزود: در این نمایشگاه، علاوه بر نمایش محصولات، برنامههای جنبی و همایشهایی نیز برگزار خواهد شد که میتواند به تبادلنظر و ارتقاء سطح دانش فنی در صنعت قطعهسازی کمک کند.
رئیس انجمن قطعهسازان مازندران به چالشهای صنعت قطعهسازی در دوران تحریمهای بینالمللی اشاره کرد و گفت: صنعت قطعهسازی در شرایط تحریم با مشکلات متعددی در تأمین مواد اولیه مواجه است. بااینحال، قطعهسازان استان در تلاش هستند تا با تکیهبر توانمندیهای داخلی و همکاری با دیگر صنایع، این مشکلات را پشت سر بگذارند.
وی خاطرنشان کرد: باوجود تمام چالشها، آینده صنعت قطعهسازی در استان مازندران روشن است و ما امیدواریم که با حمایتهای بیشتر از سوی مسئولان، این صنعت بتواند به جایگاه واقعی خود در کشور برسد.
برگزاری نمایشگاه تخصصی خودرو و صنایع وابسته در مازندران
مریم جمشیدی مدیر اداری و مالی مجموعه نمایشگاهی نیاوران مازندران با اشاره به فراهم بودن زیرساختهای لازم برای کسبوکار و فعالان اقتصادی استان در این مجموعه اظهار کرد: نمایشگاه تخصصی خودرو، قطعات، لوازمیدکی و صنایع وابسته مازندران از سوم تا ششم دیماه برگزار میشود.
وی با تأکید بر ضرورت تمرکز بر صادرات غیرنفتی افزود: این نمایشگاه با بهرهگیری از جدیدترین فناوریهای صنعت خودرو برگزار خواهد شد و فرصتی مناسب برای معرفی توانمندیهای داخلی و ایجاد ارتباطات تجاری تازه فراهم میآورد.
جمشیدی همچنین تصریح کرد: بستر لازم برای حضور تمامی فعالان اقتصادی و صنعتی در این نمایشگاه مهیا شده و این رویداد میتواند بهعنوان سکوی پرتابی برای توسعه بازارهای داخلی و خارجی استان مازندران عمل کند.
جایگاه ویژه مازندران در صنعت قطعهسازی خودرو
محمدرضا فلاح نماینده شرکت سابکو (طراحی، مهندسی و تأمین قطعات ایرانخودرو) نیز از تلاشهای مهندس محمدعلی زکریایی، رئیس انجمن قطعهسازیان مازندران، تقدیر کرد و جایگاه استان در صنعت قطعهسازی خودرو را مورد تأکید قرار داد.
وی گفت: مازندران باوجوداینکه بهطور سنتی بهعنوان استانی کشاورزی شناخته میشود، در صنعت قطعهسازی نیز پیشرفتهای چشمگیری داشته و در حال حاضر در رتبه چهارم کشور قرار دارد.
فلاح با اشاره به تولید انواع قطعات حساس خودرو در استان مازندران، افزود: در این استان قطعات استراتژیک و ایمنی خودرو مانند سیلندر، ایربگ، دسته سیم و جلوبندی تولید میشود که بسیاری از این قطعات تنها در مازندران تولید میشوند. حتی در کارخانههای خودروسازی استان، روزانه بیش از ۱۵۰ دستگاه خودرو تولید میشود.
وی ضمن تشکر از زکریایی بهعنوان یک چهره ماندگار در صنعت خودرو کشور، افزود: آقای مهندس زکریایی با حضور خود در مازندران، نقش بیبدیلی در رشد و خودکفایی صنعت قطعهسازی ایفا کردهاند و این دستاوردها بدون تلاشهای ایشان امکانپذیر نبود.
فلاح گفت: مازندران تواناییهای بالایی در تولید قطعات خودرو دارد و لازم است که مسئولان توجه بیشتری به این صنعت داشته باشند تا در مسیر توسعه و تقویت این حوزه گامهای مؤثری برداشته شود.
حضور پررنگ نوا خودرو شمال در نمایشگاه تخصصی خودرو مازندران
سامان صادق زاده قائممقام شرکت نوا خودرو شمال با اشاره به سابقه ۱۴ ساله فعالیت این مجموعه و نمایندگی بیش از ۳۰ برند خودرو، اظهار کرد: در راستای توسعه فعالیتها، مجموعه شهر خودرو با مساحت سه و نیم هکتار در بابلسر ایجادشده تا خدمات شایستهای به مشتریان ارائه شود.
وی با تأکید بر اینکه نمایشگاه خودرو فرصتی برای هماندیشی علاقهمندان و فعالان صنعت خودرو فراهم میکند، افزود: شرکت نوا خودرو شمال با حضور ۱۰ برند معتبر در این نمایشگاه شرکت خواهد کرد و شرایط ویژهای برای مشتریان در نظر گرفتهشده است تا علاقهمندان بتوانند از امکانات و فرصتهای نمایشگاه بهرهمند شوند.
صادق زاده همچنین بابیان اینکه هدف مجموعه ارتقای جایگاه استان مازندران در صنعت خودرو است، عنوان کرد: امیدواریم شرکتها و فعالان اقتصادی از فضای نمایشگاه برای توسعه کسبوکار و گسترش بازارهای داخلی و خارجی استفاده کنند.