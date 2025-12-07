به گزارش ایلنا، رئیس دانشگاه شیراز در این مراسم گفت: ۱۶ آذر، روز دانشجو، یادآور یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین لحظات تاریخ معاصر ماست؛ روزی که دانشجوی ایرانی با آگاهی، مسئولیت‌پذیری و آرمان‌خواهی نقطه عطفی رو در مبارزه با استکبار و بی‌عدالتی رقم زد و نشان داد که دانشگاه همیشه خاستگاه اندیشه آزادی‌خواهی و حرکت‌های بزرگ اجتماعی بوده است.

علیرضا افشاری‌فر تصریح کرد: ما دانشگاهیان استان فارس، خود را ادامه‌دهندگان همین مسیر اصیل می‌دانیم و باور داریم که هیچ پیشرفت علمی فرهنگی و فناورانه‌ای بدون حضور فعال، پویا و امیدبخش دانشجویان امکان‌پذیر نیست.

وی تصریح کرد: تحولات جهانی و منطقه‌ای و تحریم‌های ظالمانه در سالهای اخیر، محدودیت‌هایی را بر کشور تحمیل کرده است که طبیعتاً دانشگاه‌ها نیز از آن مستثنی نبودند. بدیهی است که این شرایط کارکردهای مختلف دانشگاه از آموزش و پژوهش گرفته تا فضای عمومی دانشگاه‌ها را هم تحت تاثیر قرار دهد.

افشاری‌فر ادامه داد: اما با همه این شرایط نکته مهمی را که نباید فراموش کنیم، دانشگاه و دانشجوی ایرانی همیشه نشان داده‌اند که توان عبور از سختی‌ها و تبدیل چالش‌ها به فرصت را دارند و این روحیه در تاریخ ما بارها خودش را ثابت کرده است.

رئیس دانشگاه شیراز تأکید کرد: ما دانشگاهیان آمادگی خود را برای ایفای نقش فعال در مسیر ارتقای کارآمدی کشور و بهبود حکمرانی اعلام می‌کنیم و معتقدیم که با تلاش امید و تکیه بر توان ملی حتی در دشوارترین شرایط هم می‌توان راه‌های تازه‌ای برای پیشرفت گشود و دانشگاه را به موتور محرک آینده ایران عزیز تبدیل کرد.

وی بیان کرد: در این میان نقش دانشجویان چه در مسائل اقتصادی و اجتماعی و چه در عرصه‌های فرهنگی و علمی نقشی تعیین‌کننده است اما این نقش زمانی می‌تواند به طور واقعی شکوفا شود که دانشگاه در فضایی امن، امیدبخش، علمی و گفت‌وگومحور فعالیت کند و نیز از حداقل امکانات و نیازهای اولیه برخوردار باشد؛ نیازهایی که برای حفظ شأن دانشگاه و شادابی محیط آن، ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش و مشارکت مؤثر دانشجویان در حل مسائل کشور ضروری هستند.

افشاری‌فر افزود: رسیدن به چنین فضایی نیازمند همکاری نظام‌مند و صمیمانه است؛ از یک طرف تلاش و همدلی بیشتر مدیران دانشگاه‌ها، اعضای هیئت علمی دانشجویان و کارکنان و از طرف دیگر حمایت جدی‌تر و مؤثرتر مدیران اجرایی استان و کشور این همراهی می‌تواند زمینه بروز کامل توانمندی‌های علمی و اجتماعی جوانان این سرزمین را فراهم سازد.

رئیس دانشگاه شیراز تأکید کرد: در همین راستا، حضور مقامات عالی استان در این مراسم نشانه‌ای روشن از اهمیتی است که حاکمیت برای گفت‌وگوی بی واسطه با دانشجویان و دانشگاهیان قائل است.

